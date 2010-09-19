-DÜNYANIN NAZAR BONCUĞU SUSUZ KALDI KARAPINAR (A.A) - 19.09.2010 - Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve büyüleyici görüntüsüyle ''Dünyanın Nazar Boncuğu'' olarak adlandırılan Meke Gölü'nün kurumuş son hali, Tuz Gölü'nü aratmıyor. 3 hafta önce önce ziyareti sırasındaki durumu Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a, ''Keşke bu gölü bu haliyle hiç görmesiydim'' dedirten Meke Gölü, her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. Son 10 yıldır suyun sürekli çekilmesi nedeniyle, o eski büyüleyici görüntüsüyle ''Dünyanın Nazar Boncuğu'' özelliğini çoktan yitiren Meke Krater Gölü'nün bugün itibarıyla tamamı kurudu. Az miktarda kalan su da buharlaşınca gölün yüzeyi beyaz tuz tabakasıyla kaplandı. Suyun tamamen çekilmesiyle adeta Tuz Gölü'ne dönüşen Meke Gölü'nü ziyaret edenler, eskiden suyla kaplı göl tabanında bazı kişiler otomobilleriyle tur atıyor. Gölün durumuna herkes gibi kendilerin de üzüldüğünü belirten Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Mugayıtoğlu, ''Çevre sorunu sadece Karapınar'ın değil, ülkemizin ve dünyanın sorunu. Bir zamanlar adından güzelliğiyle söz ettiren Meke Krater Gölü'nün geldiği noktada insanoğlunun etkisi var. Yeraltı suyunun hoyratça kullanılması, kuraklığın etkili olması ve iklimlerin değişmesi gölde kaçınılmaz sonu hazırladı. Kuşların cıvıl cıvıl öttüğü, ailelerin piknik yaptığı ve çocuklarımızın yüzme öğrendiği gölün durumu hepimizi üzüyor'' dedi'' dedi. 27 Ağustosta Karapınar'a gelen ve Meke Gölü'ne uğrayan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, gölün son halini görünce, göl kenarında bulunan ''Meke Gölü'' yazılı tabelaya yaslanarak bir süre sessiz bir şekilde gölü seyretmiş, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti: ''Şu an çok üzgünüm. Keşke bu gölü bu haliyle hiç görmesiydim. Çok üzgünüm gerçekten. Vali bey, buraya gelirken gölün acil müdahaleye ihtiyacı olduğunu bana söylemişti, ancak doğrusu bu kadar acil olduğunu tahmin bile etmemiştim. Meke Gölü'nün bu durumunu döner dönmez ilgili Bakanlıklarla paylaşacağım, yapılacak bir şey varsa onları görüşmek istiyorum. Çevre sorunlarına karşı duyarsızlık ve dikkatsizliğin bizi nasıl bir tabloyla karşılaştırabileceğinin en önemli katını Meke Gölü...'' Konya İl Kültür Müdürünün aracından getirilen Meke Gölü'nün eski resimlerini inceleyen Günay, ''Bu çevrede bir çok kuyu var, artezyen var. Bunlar yeraltı suyunu çekerek, yeraltı suyunun seviyesini azaltıyor. Böylece gölün suyu azalıyor. Bu yapılanlar, bu doğa harikasını mahvediyor. İnanılmaz dünya güzeli bir göl vardı burada, şu anda durumu çok kötü'' diye konuşmuştu.