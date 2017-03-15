Dünyanın konuştuğu aile bir kez daha BBC'de: Aslında çoğu zaman kapıyı kilitler!

Canlı yayın sırasında çocuklarının odaya girmesiyle bir anda dünyanın gündemine oturan Profesör Robert Kelly, BBC ekranlarına bu kez eşi ve çocuklarıyla planlı bir şekilde geri döndü.

Kelly ve eşi Jung-a Kim, o bağlantı sırasında yaşadıklarını anlattı. “Bakıcı” tartışmasına da yanıt veren çift bunun rahatsız edici olduğunu ama aralarında bunu çok da konuşmadıklarını söyledi.

Eşi Kim Jung-A'nın aynı sırada oturma odasında çocuklarla birlikte röportajı izlediğini söyleyen Kelly, eşinin röportajı telefonla kayda almaya konsantre olduğunu söyledi.

Kelly'nin 4yaşındaki kızı Marion, televizyonda babasının konuştuğu odayı tanıdı ve odaya yöneldi. Kreşte doğumgününü kutlayan Marion'ın o gün heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Kelly, kızının kapıyı açar açmaz görüntüsünü ekranda gördüğünü söyledi.

BBC'nin kamera açısıyla oynayacağını umduğunu söyleyen Kelly, durumun farklı geliştiğini belirtti.

Çocukların annesi Kim ise, eşinin çoğu zaman kapıyı kilitlediğini, kapıyı açamayan çocukların geri döndüğünü söyledi. Çocukları etrafta bulamayınca kapıya baktığını ve kapıyı açık görünce paniklediğini belirten Kim, "korkunçtu" şeklinde konuştu.

Yaşadığını utanç verici ama bir baba olarak eğlenceli bulduğunu söyleyen Kelly; "Karım, muhtemelen elinden gelen en iyi şekilde gerçekten beklenmeyen bir durumu düzeltmek için harika bir iş çıkardı. Komikti. Kayda bakarsanız, kendi kahkahalarımı tutmak için uğraşıuorum. Onlar küçük çocuklar ve işler böyle" dedi.