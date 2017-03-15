T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dünyanın konuştuğu aile bir kez daha BBC'de: Aslında çoğu zaman kapıyı kilitler!

Prof. Robert Kelly ve Kim Jung-A, bik haftadır bütün dünyanın konuştuğu canlı yayın 'kazasını' anlattı

15 Mart 2017 02:30

Canlı yayın sırasında çocuklarının odaya girmesiyle bir anda dünyanın gündemine oturan Profesör Robert Kelly, BBC ekranlarına bu kez eşi ve çocuklarıyla planlı bir şekilde geri döndü.

Kelly ve eşi Jung-a Kim, o bağlantı sırasında yaşadıklarını anlattı. “Bakıcı” tartışmasına da yanıt veren çift bunun rahatsız edici olduğunu ama aralarında bunu çok da konuşmadıklarını söyledi.

 

Eşi Kim Jung-A'nın aynı sırada oturma odasında çocuklarla birlikte röportajı izlediğini söyleyen Kelly, eşinin röportajı telefonla kayda almaya konsantre olduğunu söyledi.

Kelly'nin 4yaşındaki kızı Marion, televizyonda babasının konuştuğu odayı tanıdı ve odaya yöneldi. Kreşte doğumgününü kutlayan Marion'ın o gün heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Kelly, kızının kapıyı açar açmaz görüntüsünü ekranda gördüğünü söyledi.

BBC'nin kamera açısıyla oynayacağını umduğunu söyleyen Kelly, durumun farklı geliştiğini belirtti.

Çocukların annesi Kim ise, eşinin çoğu zaman kapıyı kilitlediğini, kapıyı açamayan çocukların geri döndüğünü söyledi. Çocukları etrafta bulamayınca kapıya baktığını ve kapıyı açık görünce paniklediğini belirten Kim, "korkunçtu" şeklinde konuştu.

Yaşadığını utanç verici ama bir baba olarak eğlenceli bulduğunu söyleyen Kelly; "Karım, muhtemelen elinden gelen en iyi şekilde gerçekten beklenmeyen bir durumu düzeltmek için harika bir iş çıkardı. Komikti. Kayda bakarsanız, kendi kahkahalarımı tutmak için uğraşıuorum. Onlar küçük çocuklar ve işler böyle" dedi.

 

ETİKETLER

bbckellyçocukcanlı yayınçocukprof

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24