Dünyanın koku haritası tamam

Japonya'da açılan yeni bir internet sitesi dünyanın koku haritasını meraklılarına sunuyor.
Aralık
ayından beri faaliyet gösteren “Nioi-bui” (Koku Kulübü) adlı sitede,
pişen pirinç kokusundan yazın giyilmiş çorap kokusuna kadar dünya
üzerinde bulunabilecek 160 farklı koku, Google’ın harita hizmeti
kullanılarak, yerleriyle birlikte kullanıcılara sunuluyor.
Sadece
Japonca yayın yapan sitenin “koku uzmanları” adı verilen yaklaşık 200
üyesi bulunuyor. Kullanıcılar harita üzerinde istedikleri noktaya
tıklayarak o bölgedeki kokular hakkında bilgi sahibi olabiliyor ve yeni
kokuları siteye ekleyebiliyor.