Dünyanın koku haritası tamam

Japonya'da açılan yeni bir internet sitesi dünyanın koku haritasını meraklılarına sunuyor.



Aralık ayından beri faaliyet gösteren “Nioi-bui” (Koku Kulübü) adlı sitede, pişen pirinç kokusundan yazın giyilmiş çorap kokusuna kadar dünya üzerinde bulunabilecek 160 farklı koku, Google’ın harita hizmeti kullanılarak, yerleriyle birlikte kullanıcılara sunuluyor.

Sadece Japonca yayın yapan sitenin “koku uzmanları” adı verilen yaklaşık 200 üyesi bulunuyor. Kullanıcılar harita üzerinde istedikleri noktaya tıklayarak o bölgedeki kokular hakkında bilgi sahibi olabiliyor ve yeni kokuları siteye ekleyebiliyor.