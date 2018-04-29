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BBC Türkçe

Dünyanın ilk penis ve testis torbası nakli

ABD'de 11 doktor 14 saatten uzun süren başarılı bir ameliyatla dünyanın ilk penis ve testis torbası naklini gerçekleştirdi. Afganistan'da bir bombaya basarak yaralanan Amerikan askerine nakil yapıldı. Asker, "Sonunda kendimi normal biri gibi hissettim" de

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de 11 doktor 14 saatten uzun süren başarılı bir ameliyatla dünyanın ilk penis ve testis torbası naklini gerçekleştirdi.

Maryland eyaletinin Baltimore kentindeki Johns Hopkins Üniversitesi'nin hastanesinde, Afganistan'da bir bombaya basarak yaralanan Amerikan askerine nakil yapıldı.

Ameliyatta, ölmüş bir donörden alınan penis, testis torbası ve kısmi karın duvarı kullanıldı.

Doktorlar askerin cinsel yaşamının normale dönmesinin önünde engel olmadığını söylüyor.

Ameliyatın 26 Mart'ta yapıldığı, askerin 6 ila 12 hafta arasında bir sürede tamamen iyileşeceği açıklandı.

Adının açıklanmasını istemeyen askerin bu hafta hastaneden taburcu edilmesi bekleniyor.

Amerikan askeri, Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yayımlanan açıklamasında, "Uyandığımda, sonunda kendimi normal biri gibi hissettim. Şimdi iyiyim" ifadelerini kullandı.

Dünyanın ilk penis nakli ameliyatı 2014'te Güney Afrika'da yapılmıştı.

ABD'de de 2016'dan bu yana penis nakli ameliyatlarının yapıldığı biliniyor.

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