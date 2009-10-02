Dünyanın ilk milyarder sporcusu

Dünyanın ilk dolar milyarderi sporcusunun, Amerikalı ünlü golfçu Tiger Woods olduğu açıklandı.



Dünyadaki milyarderler sıralamasını her yıl açıklayan Forbes Dergisi, Amerikalı golfçu Tiger Woods'un 1996 yılından bu yana profesyonel golften 895 milyon dolar kazandığını yazdı. Dergi, Woods'un bu kazancına ek olarak 105 milyon dolar reklam gelirleriyle 1 milyar dolar limitine ulaştığını bildirdi.



Macaristan'daki Sport Radyo, dünyada şimdiye dek hiçbir sporcunun 1 milyar dolar kazanamadığını, spor yaşamının zirvesinde olan 33 yaşındaki siyahi sporcu Tiger Woods'un ise gelecek dönemde 1 milyar dolar rakamının çok üstüne çıkacağını belirtti.