Dünyanın ilk kafatası nakli gerçekleştirildi

ABD'nin Teksas eyaletindeki doktorlar, dünyada ilk kez tam kafatası ve kafa derisi nakli yaptıklarını açıkladı. Ameliyatta 10'dan fazla doktor ve 40 hemşire görev aldı.

15 saat süren ameliyatta, James Boysen aslı hastaya böbrek ve pankreas da nakledildi. 55 yaşındaki Boysen'ın ameliyatı Houston Metodist Hastanesi ve Anderson Kanser Merkezi'nde yapıldı.

Yazılımcı olan Boysen, ender rastlanan bir kanser türüne yakalandıktan sonra, tedavi sırasında, kafatasının üst kısmını kaybetmişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Boysen'a 2006 yılında bir tür yumuşak doku kanseri türü olan düz kas sendromu (leyomiyosarkom) teşhisi konmuştu. Derideki kaslarda (insanların korktuklarında tüylerinin 'diken diken' olmasını sağlayan kaslar) oluşan kanser, kemoterapi ve radyoterapi ile tedavi edildi.

Ancak bu tedavi yöntemleri, kanserli bölgenin çevresindeki hücrelerde kalıcı hasar bıraktı. Kafatası ve kafa derisinin gördüğü zarar, beynini de korunmasız bıraktı.

Benzer durumlarda doktorlar kafatasını yeniden oluşturabilmek için deri nakli ve metal plaka ya da 3 boyutlu yazıcıyla üretilmiş parçalar kullanıyorlardı. Ancak Boysen'ın durumu bu tedaviler için fazla komplikeydi. Bağışıklık bastırıcı ilaçlar normal tedaviyi engelledi,

Boysen, çocukluğunda ortaya çıkan şeker hastalığı nedeniyle 1992 yılında böbrek ve pankreas nakli olmuştu. Vücudunun bu organları reddetmemesi için de bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanıyordu.

Bu ilaçların artırdığı risk nedeniyle kansere yakalandı. Kanser tedavisi sırasında zarar gören kafatasındaki yara, yine bağışıklık baskılayıcı ilaçlar nedeniyle iyileşemedi.

Nakledilmiş olan böbrek ve pankreası da çalışamaz hale gelince, Boysen'ın sağlık durumu içinden çıkılmaz bir hal aldı. Çünkü kafatasındaki açık yara nedeniyle, organ nakli de olamıyordu. Bu nedenle doktorlar aynı ameliyatta Boysen'a hem böbrek ve pankreas, hem de kafatası nakli yapmaya karar verdi. 4 yıl boyunca uygun donör beklendi. Ameliyatta 10'dan fazla doktor ve 40 hemşire görev aldı.

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Jesse Selber, Boysen'ın kafatasındaki deliğin 25 santimetre eninde ve boyunda olduğunu söyledi.

Ameliyattan sonra sağlık durumu iyi olan Boysen çok mutlu olduğunu söyledi ve "21 yaşımdakinden daha fazla saçım var" dedi. Boysen'ın 2-3 hafta sonra taburcu edilmesi bekleniyor.