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Dünyanın ilk fenomen ödülleri sahiplerini bulacak

İSTANBUL, (DHA)-DÜNYADA bir ilk olan Türkiye Fenomen Ödülleri (Fenover) gelecek yılın  mart ayında ‘Temiz Sosyal Medya’ temasıyla gerçekleştirilecek

04 Kasım 2017 13:09

İSTANBUL, (DHA)-DÜNYADA bir ilk olan Türkiye Fenomen Ödülleri (Fenover) gelecek yılın  mart ayında ‘Temiz Sosyal Medya’ temasıyla gerçekleştirilecek. Ödül töreninin jüri üyeliğini 15 Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Youtube fenomeni yapacak.

Sosyal medyanın doğru anlatılması ve insanlar üzerindeki olumlu yanlarını ön plana çıkarmak amacıyla Fenover projesini gerçekleştireceklerini belirten yapımcı Savaş Uğurlu, \'\'Fenover bir tutkunun ödüllendirilmesi amaçlanıyor. Uluslararası boyutta alanında ilk olma özelliği taşıyacak projemizin sloganı ve amacı ‘Temiz Sosyal Medya’ olacak. İlki 2018 mart ayında gerçekleşecek olan Fenomen Ödülleri projemizin sloganı ve amacı Temiz Sosyal Medya olacak. Alanında en başarılı ve milyon takipçiye ulaşan 15 Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Youtube fenomeninin ana jüriliğinde, 30 kategorideki Fenover\'a, halkın da oyları ve katılımı ile ödül verilecek\'\' dedi.

\'\'DOLU DOLU BİR ÖDÜL GECESİ OLACAK\'\'

Fenover kapsamında sürprizlerin de gerçekleşeceğini belirten Uğurlu, “Zirvede moda, teknoloji, gezi, seyahat ve yemek fenomenleri takipçileriyle buluşacak. Projemize destek sağlayanlara reklam alanları vereceğimiz fenomen ödüllerinde fenomenlerin ve Türkiye’nin üreten kişi ve kurumlarının kendilerini anlatma imkanı vereceğiz\'\'dedi

Türkiye Fenomen Ödüllerinin destekçisi ve danışmanlığını yapan Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı ve projenin ana jürilerinden Said Ercan, “Jürimiz her kategoride 3 isim belirleyecek ve belirlenen isimler arasında birinci olacak ismi halkın SMS oyları belirleyecek. USMED olarak gençlerimizin gözünde bir kanaat önderine dönüşen fenomenlerin, standartlarının belirlenmesi, etik değerlere dikkat edilmesi, sosyal sorumluluk alanında faaliyet gözteren fenomenlerin önplana çıkartılması, üretken ve kendini geliştirmiş fenomenlerin dünya çapında tanıtılması için gayret göstereceğiz’’ dedi.

(FOTOĞRAF)

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