Dünyanın ilk dinozor beyni fosili bulundu

İngiliz bilim insanları, yıllar önce ülkenin güneydoğusundaki Sussex kentinde bir sahilde bulunan kahverengi taşın, bir dinozor beyni fosili olduğunu açıkladı.

Taşı özel bir mikroskop kullanarak detaylı bir şekilde inceleyen Cambridge Üniversitesi'nden bir ekip, dünyada ilk kez bir dinozor beyni bulunduğunu duyurdu.

Bilim insanları, beyin fosili bulunan dinozorun yaklaşık 130 milyon yıl önce yaşayan Iguanodon gibi bir ot obur olduğunu söyledi.

Bir bataklıkta öldüğü düşünülen dinozor, kafasının çamura gömülü kalması sebebiyle şekli korunmuş ve zamanla fosilleşmiş.

Bu sebeple fosilin bugüne kadar korunabildiği düşünülüyor.

Ayrıca incelemeyi yapan ekip dinozor beyninin, bugünkü timsah ve kuşlarla benzer özellikler taşıdığını da söyledi.

Cambridge Üniversitesinden Dr Alex Liu, "Beyin dokularının korunma şansı inanılmaz düşük, su sebeple bu buluş oldukça şaşırtıcı" dedi.