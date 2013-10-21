Dünyanın ilk biyonik adamı insan gibi görebiliyor

Bilim insanları, dünyanın konuşan, nefes alan ve atan bir kalbi olan ilk tam biyonik adamını tanıttı. En gelişmiş protezlerin bir ara getirilmesinden oluşturulan biyonik adam, yapay organlara ve kan pompalayan kan dolaşım sistemine sahip.

Dünyanın ilk biyonik adamı ‘The Incredible Bionic Man’, 20 Ekim günü Smithsonian Channel belgesel kanalında yayımlanan programla tanıtıldı.

İngiltere’nin Shadow Robot şirketinde robotik bilimi uzmanı Rich Walker ve Matthew Godden tarafından parçaları bir araya getirilen biyonik adam, dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlardan getirilen yapay organlara sahip.

İki bilim insanı, LiveScience sitesine yaptıkları açıklamada, “Altı hafta boyunca topladığımız göz, kas, organ gibi yapay parçaları toplayarak biyonik adama çevirdik... Bir kişiye eksik olan parçalarını eklemek gibiydi... İnsan değil ancak protez parçalara sahip bir insan” dedi.

Yaklaşık 1 milyon dolara mal olan robotun modeli, İsviçre’nin Zürih Üniversitesi’nde sosyal psikolog olan Bertolt Meyer tarafından hazırlandı. Meyer, dünyanın en yetenekli biyonik uzmanlarından biri olarak kabul ediliyor.

Dış iskelet ve yapay organlar

Touch Bionics şirketinin geliştirdiği i-LIMB protez elini kullanan biyonik adam, oldukça iyi tutma ve kavrama yeteneğine sahip olsa da, bazen içcecekleri dökebiliyor.

Robotun ayak bilekleri ve ayakları Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Media Lab’de görevli biyo-mühendis Hugh Herr tarafından geliştirildi.

Protez bacakları desteklemesi için, biyonik adam için ‘Rex’ adı verilen bir dış iskeler inşa edildi. Yeni Zelanda’daki REX bionics şirketi tarafından geliştirilen dış iskelet, biyonik adamın düzgün yürümesini sağlıyor.

Pankreasından akciğerlerine kadar yapay organları bulunan biyonik adam, insanlardaki gibi işleyen bir kan dolaşımına sahip.

ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan SynCardia Systems tarafından üretilen yapay kalp, kalp nakli bekleyen insanların 6 ay ile 12 ay ömrünü uzatmak için bugüne kadar 100’den fazla hastaya nakledildi.

Dolaşım sistemi ise University College London medikal araştırmacısı Alex Seifalian tarafından geliştirildi. Seifalian, atar damarları ve damarları, her türlü şekilde sentetik organ üretilmesini sağlayan polimerlerden üretti.

İnsan gibi görüyor

Walker, biyonik adamı çalıştıran programın, biyonik adam hakkındaki tek sorun olduğunu belirtti. Walker, esprili bir şekilde, “13 yaşındaki şımarık bir Ukraynalı çocuğu temsil ediyor” dedi.

İnsan beynini taklit eden bir beyne sahip olan biyonik adam, ABD’nin Second Sight şirketi tarafından geliştirilen retina protezi sayesinde görüyor.

Biyonik adamın suratı ise mucitlerinden Meyer’ın taklidi. Meyer, ilk gördüğü zaman biyonik taklidinin ‘tuhaf geldiğini’ belirtti.

Hayatı genişleten teknolojiler

Bilim insanları, biyonik adam sayesinde insan vücudunun ne ölçüde genişleyebileceğini ve yaşam uzatan eklentilerin neler olabileceğini görmek istiyor.

Walker, “Hayatın korunması ve kalitesi hem teknik hem de eknoomik bir sorun olmaya başladı” ifadesini kullandı.

Biyonik adam, New York Comic konferası’nda ziyarete sunulacak ve 10-13 Ekim tarihleri arasında Washington D.C’deki Smithsonian Ulusal Hava ve Uzay Müzesi’nde gösterilecek.