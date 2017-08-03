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Dünyanın ‘ilk aşk’ bileziği bulunmuş olabilir

Bileziğin yaklaşık 50 bin yıl önce yapıldığı tahmin ediliyor

03 Ağustos 2017 21:58

Sibirya’nın Altay bölgesindeki Denisova mağarasında yapılan kazılarda 2008 yılında keşfedilen ve dünyanın en eski bileziği olarak bilinen bilezikle ilgili yapılan son incelemeler, 70 bin yıllık olabileceğini gösterdi. Bilim insanlarının çok özel günlerde kullanıldığını düşündüğü bu bilezik tarihin ‘ilk aşk’ bileziği olabilir.

Siberian Times’ın aktardığına göre, Sibirya’nın Altay bölgesinde yer alan ve paleontolojik buluntularıyla ünlü Denisova Mağarasında 2008 yılında keşfedilen bileziğin 40 bin ilâ 50 bin yaşında ve dünyanın en eski bileziği olduğu tahmin ediliyordu. Yeşil klorit taşından yapılmış ve bir kadın tarafından kullanıldığı sanılan bilezik üzerinde yapılan son incemeler, sanılandan daha eski olabileceğini gösterdi. İncelemeler sonucunda bilim insanları güneş ışınlarını yansıtan ve geceleri yeşil renge dönmesi nedeniyle özel günlerde kullandığı düşünülen bileziğin aslında 65 bin ilâ 70 bin yaşında olabileceği sonucuna vardı. Bu durum, o dönemde insanlar henüz bu gibi nesneler üretemediği bir döneme tekabül ettiğinden önem taşıyor.

"50 bin yıl önce yapılmış bir bilezik… "

Novosibirsk’teki Etnografya ve Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Mihail Şunkov “Avustralya ve İngiltere’den meslektaşlarımız ağustos ayında buraya gelecekler ve burada bileziğin yaşı hakkında tartışacağız.  50 bin yıl önce yapılmış bir bilezik… Hem de bilinen teknoloji düzeyinde… Bu gerçekten dünya çapında bir olay” dedi.

Novosibirks’te yayınlanan Science First Hand dergisine konuşan Dr. Anatoliy Derevyanko da “Bilezik üzerinde yapılan incelemelerde bir deliciyle oluşturulmuş 0.8 santim çapında bir delik olduğu ve delici aletin dönüş hızının döneme göre çok hızlı olduğu saptandı. Bu daha sonraki zamanlarda görülen bir teknoloji” ifadelerini kullandı.

Enstitünün bir raporunda da bu yeni tarihin tekrar tekrar kontrol edildiği ve her seferinde doğrulandığını ifade edildi.

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