Dünyanın her yerinden Gezi Parkı için yemek siparişi yağdı

Gezi Parkı’na gidemeyen destekçiler, son 1 haftada internetten 1.500 sipariş verip parka yemek gönderdi. En çok pizza ve dürüm gönderilirken Brezilya’dan bile sipariş verenler oldu.

Gezi Parkı’ndaki eylemlerin akıbeti ve Başbakan Erdoğan’ın tavrına ilişkin tartışmalar ulusal ve uluslararası boyutta sürerken Türk insanı dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor.

Eylemlere katılamayan ancak destek vermek isteyen yurtiçi ve yurtdışından Gezi Parkı’na düzenli olarak yemek gönderildi. Sadece Yemeksepeti.com vasıtasıyla 1 haftada Gezi Parkı’na 1.500 sipariş üzerine yemek gönderildi.

Necla Dalan'ın Vatan'daki haberine göre, 1.500 sipariş içinde başı hamburger, dürüm ve su çekerken yurtiçinde İstanbul, Ankara ve İzmir, yurtdışında ise ABD, Brezilya ve Avustralya’dan gelen siparişler dikkat çekti. Yemeksepeti.com yetkililerinin verdiği bilgiye göre; Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinden siparişler verildi. Yurtdışındaki siparişlerin sayısı 200’e yakın oldu.



‘Tok tutar’ notunu verin!



Yemeksepeti.com yetkililerinin verdiği bilgiye göre; Gezi Parkı’ı adres gösterilerek gönderilen yemeklerle birlikte ilginç notların da ulaştırılması rica edildi.

Yetkililer, “Siparişlerin yüzde 10’nun üzerinde kısmı yurtdışından geldi. İlginç siparişlerle de karşılaştık. Örneğin bir müşterimiz 50 yumurta ve 50 su siparişi verdi ve bu siparişle birlikte bir not iletmemizi istedi. Notta, ‘Tok tutar’ deniyordu. Herkes bütçesine göre yemek gönderirken bir müşterimiz 2 bin 500 bin liralık sipariş verdi. Bunun dışında her siparişte en az 10 su da ekleniyor. En fazla sipariş verilen ürünler pizza ve dürüm oldu” değerlendirmesini yaptı.



İnternet üzerinden kampanya başlatılmıştı



Taksim Gezi Parkı’ndaki eylemciler için internette yemek gönderme kampanyası başlatılmıştı. Kampanyada “Direnişe destek veren ama katılamayan insanlar olarak birer pizza yollayalım, parktaki bir iki arkadaş da dağıtımı yapsın. Oradaki insanlar bizim yerimize de direniyorlar. Lütfen organize olalım” çağrısı yapıldı. Bu kampanyada yemek gönderme adresi Gümüşsuyu Mahallesi Mete Caddesi Taksim Gezi Parkı olarak verildi.

Gezi Parkı ve çevresinde 13 gündür eylemde olan gruplar sosyal medya üzerinden en büyük ihtiyaçlarının tuvalet olduğunu gündeme getirince imdatlarına Şişli Belediyesi yetişti. Şişli Belediyesi, isminin açıklanmasını istemeyen bir işadamının da desteğiyle Gezi Parkı girişi ve çevresine kadın ve erkekler için 100 tane seyyar tuvalet kurulduğunu açıkladı.