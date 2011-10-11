-Dünyanın eski otomobili 4,62 milyon dolara satıldı ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Dünyanın yürür haldeki en eski otomobili olduğu belirtilen 127 yaşındaki Fransız yapımı "Markiz" isimli buharlı araç, ABD'de düzenlenen müzayedede 4,62 milyon dolara satıldı. Pennsylvania eyaletinin Hersehy kentinde düzenlenen müzayedede satılan ve Fransız kontu Jules Albert de Dion tarafından Georges Button ve Charles Armand Trepardoux isimli iki zanaatkara 1884'de yaptırılan buharlı otomobil, kendisine biçilen değerin iki katına alıcı buldu. Alıcısının kimliğini açıklamayan RM Auctions müzayede evi, şimdiye kadar dört sahibi bulunan aracın saatte azami 61 km hıza ulaşabildiğini belirtti. Fransız kontun annesine saygısından ötürü "Markiz" adını verdiği otomobil, 1887'de Paris ile Versay arasındaki ilk yarışına katılmıştı. Önceki sahibi Teksaslı kolleksiyoncu John O'Quinn'in 2007'de 3,5 milyon dolara satın aldığı araç 20 litrelik deposuyla 32 km yol katedebiliyor. 2,7 metre uzunlukta ve 952 kilo ağırlığındaki Markiz'in altın rengi kaplamaları, dört ince tekerleği ve dört yolcu koltuğu bulunuyor.