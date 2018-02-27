Dünyanın en zengin kentleri sıralamasında İstanbul 197 milyar dolar servetle 85'inci

Sakinlerinin sahip oldukları gayrimenkuller, nakit, varlık ve menkullerin toplam değeri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, dünyanın en zengin kentleri belirlendi.

Güney Afrika Cumhuriyeti merkezli New World Wealth, hesaplamayı, sakinlerinin sahip oldukları gayrimenkuller, nakit, varlık ve menkullerin toplam değeri üzerinden yaptı.

Buna göre; ABD’nin New York kenti 3 trilyon dolarla (11.3 trilyon TL) dünyanın en zengin kenti oldu. Kentin nüfusu 8.5 milyon ve ortalama kişisel servet yaklaşık 1.3 milyon TL.

İstanbul, 197 milyar dolar (yaklaşık 745 milyar TL) servet birikimi ile 85’inci sırada yer aldı.

15 milyonluk nüfus üzerinden, İstanbul'da ortalama kişisel servet 49 bin 548 TL oldu.