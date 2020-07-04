Dünyanın en zengin insanı zenginleşmeye devam ediyor: Bezos'un serveti, Macaristan'ın GSYH'sini aştı

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Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, Koronavirüs pandemisi sürecinde de servetine servet katmaya devam etti.

Bezos'un serveti, geçen sene eski eşi Mackenzie Bezos ile boşanırken yaptığı anlaşma kapsamında büyük bir ödeme yapmasına rağmen yine artış gösterdi. Bezos çiftinin ayrılığı, "tarihin en pahalı boşanma davası olarak kayıtlara geçmişti.

Bu hafta Amazon CEO'sunun servetinin 171.6 milyar dolar olduğu açıklandı. Bu rakama göre Bezos'un serveti, Macaristan ve Fas'ın gayri safi millî hasılasından daha yüksek.

Koronavirüs pandemisi sürecinde dijital alışverişe yönelik talebin artmasının ardından Amazon'un hisse değerleri yüzde 50 yükselmişti. Amazon, bu süreç boyunca çalışanlarına sağlanan kötü şartlar ve yapılan muamele sebebiyle de sık sık gündeme gelerek tepki çekmişti.