Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, Avustralya için 690 bin dolar bağışladı

Dünyanın en zengin insanı ünvanı taşıyan Amazon CEO'su Jeff Bezos'un Avustralya'da yangınlarla mücadele için yaptığı bağış miktarı tepki çekti. Aylardır durdurulamayan yangınlara bazı ünlüler milyon dolarlık bağış yaparken Bezos'un 690 bin dolar bağış yapması eleştirildi.

Amazon CEO'su Jeff Bezos, Avustralya'da yangınları durdurmak için 1 milyon Avustralya Doları yani 690 bin ABD Doları bağış yapacağını duyurdu. Instagram hesabından paylaşım yapan Bezos şunları yazdı: "Kalbimiz Avustralya'da yıkıcı yangınlarla mücadele edenlerle birlikte. Amazon, düzenleme ve hizmetler için 1 milyon Avustralya Doları bağışlıyor." yazdı.

Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, Elton John, Chris Hemsworth, Kylie Jenner gibi milyon doları bulan bağışlar yapan ünlüler varken dünyanın en zengin insanı ünvanı taşıyan Bezos'un 690 bin dolar bağış yapması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Fakat tepki verenlere de eleştiri geldi. Business Insider'dan Jeremy Berke, Bezos'u eleştirenlere 'tepki vermeyi bırakıp biraz bağış yapsalar daha çok toplanabileceğini' söyledi.