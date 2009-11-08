Dünyanın en zeki insanı Alman Ulrich Voigt

Antalya'da gerçekleştirilen 18. Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası'nda dünyanın en zeki kişisi son 10 yılda 7. defa şampiyonluğu elde eden Alman Ulrich Voigt oldu. Geçen yılki şampiyonada ikinci olan Mehmet Murat Sevim, bu sene üçüncülüğü kazandı.

Akıl Oyunları Dergisi tarafından Kundu Delphin Diva Otel'de düzenlenen yarışmada, bireysel kategoride, Alman Ulrigh Voight birinci oldu. İkinciliği Slovakya'dan Peter Hudok elde ederken, geçen yıl ikinciliği kazanan Mehmet Murat Sevim, bu yıl üçüncü oldu. Japonya'dan Hideaki Jo ise yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Takım finallerinde ise ABD'yi yenen Almanya birinciliği elde etti. Almanya'nın 12 bin 182 puanla dünya şampiyonu olduğu yarışmada, ABD 10 bin 843 puanla ikinci, Japonya 9 bin 902 puanla üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise 8 bin 431 puanla sekizinci oldu. Şampiyonada İsrail 160 puanla sonuncu sırada yer aldı.

Son 10 yılda 7. kez dünyanın en zeki insanı olmayı başaran Alman Ulrich Voight, çok mutlu olduğunu söyledi. Başarısını hızlı olmaya ve bulmaca çözmeyi sevmeye bağlayan Voight, ''Bulmaca çözmeyi sevdiğim sürece yarışmalara da katılmaya devam edeceğim'' dedi.

Şampiyonada dünya üçüncüsü olan Mehmet Murat Sevim, aldığı derecenin güzel bir sonuç olduğunu belirterek, ''Türkiye'de böyle bir derece almaktan dolayı özellikle mutluyum. Çalışmak çok önemli'' diye konuştu.