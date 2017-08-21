Dünyanın en yüksek ve en düşük IQ'luları nerede, Türkiye sıralamanın neresinde?

Mahfi Eğilmez*

Zeka testi (IQ) sıralamasında en üstteki ilk 5 ülke:

Türkiye, farklı kurumlarca yapılan testlerde ortalama 88 ile 90 arasında bir IQ düzeyiyle ile orta sıralarda yer alıyor. 90 IQ düzeyi, bu araştırmalara göre ortalama zeka düzeyinin biraz üzerinde görünüyor. Ölçümde kullanılan testler tamamen mantıklı sonuç çıkarmaya dayalı. Dolayısıyla ölçüm biçiminin kültürle, dini inançla ya da subjektif bir konuyla ilgisi yok.

Dünyada son 20 yılda eğitim – öğretimde bilimi öne alarak buluşlara ve dolayısıyla teknolojik ilerlemeye imza atan ülkelerin IQ testlerinde ilk sıralarda yer alması bize bilime dayalı eğitim – öğretimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor (Almanya IQ testi sonuçlarında uzakdoğu ülkelerinin hemen arkasından geliyor.)

Çeşitli kuruluşlarca yapılan IQ test sonuçları sıralamalarında Katar, Mısır, İran, Fas, Endonezya gibi müslüman ülkelerin ortalama IQ skorları Türkiye’den daha düşük düzeye sahip bulunuyor. Müslüman ülkeler içinde Türkiye’den yukarıda tek ülke Malezya. Onun ortalama IQ düzeyi de 92 puan.

Bu özet değerlendirmeden çıkan bir tek sonuç var: Türkiye, öğretim sistemini, ilkokuldan başlayarak, tümüyle bilimsel temellere oturtmadıkça ve bunu yaparken özgür, sorgulayıcı bir ortam yaratmadıkça, okul sayısını artırarak, her semte bir üniversite açarak ortalama IQ düzeyini yükseltemez, IQ düzeyini yükseltemezse buluş yapamaz, buluş yapamazsa da dünyada iddialı ekonomiler arasında yer alamaz.