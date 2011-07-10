-DÜNYANIN EN YENİ ÜLKESİ: GÜNEY SUDAN JUBA (A.A) - 09.07.2011 - Dünyanın en yeni ülkesi Güney Sudan, düzenlenen törenlerle bağımsızlığını ilan etti. Güney Sudanlılar, ülkelerinin bağımsızlığa kavuşması dolayısıyla sabahın ilk saatlerinden itibaren başkent Juba sokaklarını doldurmaya başladı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı başkent giriş ve çıkışlarında, Güney Sudan'a ait yüzlerce bağımsızlık pankartı asıldı. Bağımsızlık törenlerini izlemek isteyen ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Juba'ya gelen gazeteciler, Enformasyon Bakanlığı önünde toplandı. Burada yapılan çok sıkı güvenlik önlemlerinin ardından gazeteciler, törenlerin yapılacağı Gümrük Meydanı'na götürüldü. Güney Sudan'ı oluşturan onlarca kabile üyesi de kendine özgü kıyafetleriyle alanı doldurdu. İlerleyen saatlerde başlayan törene, Afrika'daki ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Kuzey Sudan Devlet Başkanı Hasan El Beşir, Türkiye Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Saat 10.00'da yapılması planlanan tören, saat 12.30'da Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir'in gelip eski liderleri John Garang'ın büstünü açması ve kendi bayraklarını göndere çekmesi ile resmen başladı. Törende, Güney Sudan'a ait milli marşın okunması ve askeri geçit töreni sırasında, alandaki çok sayıda insanın göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. Bu arada, Güney Sudan'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde olması ve törenin geç başlaması nedeniyle çok sayıda kişi baygınlık geçirdi. Özgürlük törenleri kapsamında, Güney Sudan'ı oluşturan kabilelerin üyeleri kendilerine ait dans gösterileri sundu.