-DÜNYANIN EN YAŞLISI 114 YAŞINDA ÖLDÜ SAİNT BARTHELEMY (A.A) - 04.11.2010 - Dünyanın en yaşlısı olan 114 yaşındaki Eugenie Blanchard'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, Fransa'nın deniz aşırı topraklarından, Karayip Denizi'ndeki Saint Barthelemy adasında yaşayan 114 yaşındaki Eugenie Blanchard'ın Bruyn hastanesinde yerel saatle 03.00 civarında hayatını kaybettiğini belirtti. Geçen mayıs ayında 114 yaşındaki Japon Kama Çinen'in ölümünün ardından, 16 Şubat 1896 doğumlu Eugenie Blanchard adlı Fransız kadın dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilmişti.