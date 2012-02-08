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Yaşam

Dünyanın en yaşlı organizması keşfedildi ANKARA (A.A) 

08 Şubat 2012 00:24

-Dünyanın en yaşlı organizması keşfedildi ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Akdeniz'de yaşayan dev deniz yosunlarının, dünyadaki en yaşlı yaşayan organizma olduğu keşfedildi.    Avustralyalı bilimadamları, İspanya'dan Kıbrıs'a uzanan 3 bin 200 kilometrelik bir alanda yaptıkları araştırmada yaklaşık 40 deniz altı bitkisinin DNA örneklerini inceledi.  ''PLos ONE'' adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, yaklaşık 200 bin yıl öncesinden gelen deniz yosunları, halihazırda bilinen en yaşlı organizma.  Daha önce yapılan araştırmalarda Tazmanya'ya özgü bir bitki türünün 43 bin yaşında olduğu bulunmuştu.   Batı Avustralya Üniversitesinden Prof. Carlos Duarte, deniz yosununun eşeysiz üreme ile ürediği için bu kadar uzun süre türünü korumuş olabileceğini söyledi.  Deniz yosunları, son derece yavaş büyümelerine karşın büyük bir alanı kaplıyor böylece yaşamaları için gerekli kaynakları kolayca elde edebiliyor.   Akdeniz'de 16 kilometrelik bir alanı kaplayan deniz yosunlarının ağırlığı, 6 bin tona yakın.  Prof. Duarte, kıyı gelişimi ve küresel ısınma nedeniyle deniz yosunlarının da azalmaya başladığını söyledi.   

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