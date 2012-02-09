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Çevre

Dünyanın en yaşlı organizması Akdeniz'de

Yeryüzünde yaşayan en yaşlı canlı organizmanın, Akdeniz'deki dev deniz yosunları olduğu belirlendi.

09 Şubat 2012 02:00


T24 - Yeryüzünde yaşayan en yaşlı canlı organizmanın, Akdeniz'deki dev deniz yosunları olduğu belirlendi.

Dünyanın en yaşlı organizması

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Batı Avustralya Üniversitesi uzmanlarına göre, bu yosunların yaşı 12 bin yıldan 200 bin yıla kadar gidiyor. Sonuca ise, İspanya’dan Kıbrıs’a uzanan 3 bin 200 kilometrelik bir alanda yapılan araştırmada, yaklaşık 40 deniz altı bitkisinin DNA örnekleri incelenerek varıldı. Deniz yosunları, son derece yavaş büyümelerine karşın büyük bir alanı kaplıyor, böylece yaşamaları için gerekli kaynakları kolayca elde edebiliyor. Daha önce yapılan araştırmalarda Tazmanya’ya özgü bir bitki türünün 43 bin yaşında olduğu bulunmuştu.


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