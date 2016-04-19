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Dünya

Dünyanın 'en yaşlı' köpeği öldü

Maggie, dünyanın en yaşlı köpeği kabul edilmesine rağmen resmi olarak bunu başarmış değil

19 Nisan 2016 16:38

Avustralya’da yaşayan ve sahibi Brian McLaren’ın “dünyanın en yaşlı köpeği” olduğunu iddia ettiği çoban köpeği Maggie, 30 yaşında hayatını kaybetti. Resmi rekor ise yine Victoria kentinde 1910 ile 1939 yılları arasında yaşayan, Bluey isimli bir köpeğe aitti. Köpekler genellikle 8 ila 15 yıl arasında bir ömür sürüyor. 

NTV'de yer alan habere göre, 30 yıllık dostunun ölümün ardından basın mensuplarına açıklama yapan McLaren, köpeği Maggie’nin geçtiğimiz hafta gayet iyi durumda olduğunu ve günlük rutinlerini sürdürdüğünü ancak 2 gün önce durumunun kötüleşmeye başladığını söyledi.

Bir insanla kıyaslamak gerekirse, Maggie’nin 30 yılı insan hayatında geçen 200 yıla denk düşünülebilir.

Maggie, dünyanın en yaşlı köpeği kabul edilmesine rağmen resmi olarak bunu başarmış değil. Çünkü sahibi McLaren, köpeğiyle ilgili orjinal evrakları kaybetmiş ve bu rekorun tescillenmesinin önünde bir engel olarak duruyor.

 

Resmi rekor sahibi köpek: Bluey

 

Resmi rekor ise yine Victoria kentinde 1910 ile 1939 yılları arasında yaşayan, Bluey isimli bir köpeğe aitti. Bluey, 29 yıl ve 5 aylık ömrüyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanmıştı. ABD’de yaşayan Chanel ise 2009 yılında ABD’nin New York kentinde 21. Yaşını kutlamıştı.

 

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