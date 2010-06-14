Dünyanın en yaşlı annesi ölüm döşeğinde

T24- Dünyanın en yaşlı annesi bir kız bebek dünyaya getirdikten sadece birkaç ay sonra ölüm döşeğinde. 72 yaşındaki Rajo Devi Lohan, tartışmalı tüp bebek hamileliğinin ardından oluşan komplikasyonları atlatamadı.



18 aylık Nevin'in yaşlı annesi, "Tüm hayatım boyunca bir çocuk sahibi olmanını hayalini kurdum. Hasta olmamın hiçbir önemi yok, çünkü en azından anne olabilecek kadar uzun yaşadım" diyor.





Bir deri bir kemik kalmış haldeki Rajo yataktan çıkamıyor ve 70 yaşında dünyaya getirdiği kızını kucağına alabilecek kuvveti bile yok.



O ve 73 yaşındaki kocası Balla çiftçilik yapıyor. Hindistan'ın Baddhu Patti bölgesinde yaşayan çift, tek çocuklarına sahip olmalarını sağlayan tüp bebek tedavisini yaklaşık 3 bin dolar borç aldı.



Anne, "Doktor beni bu yaşta çocuk sahibi olmanın tehlikeleri konusunda hiç uyarmadı. Ama daha önce gayet sağlıklıydım, şimdi ise çok hastayım" diyor.



Sezaryen doğum sonrasında Rajo'nun şiddetli iç kanaması olmuş. Yumurtalığındaki büyük bir kistin alınması için de riskli bir ameliyat geçirmesi gerekmiş. İki ameliyattan sonra sağlığına kavuşamayan Rajo'nun her gün ağrı kesiciler alması gerekiyor.



Rajo, "Hastaneden çıktığımda yatakta dinlenmem gerektiği söylendi, ama süt sağmam ve o sırada çömelmem gerekiyordu" diyor.



Bir yıl sonra ağrıları yataktan çıkmasına engel olacak hale geldiğinde 60 yaşındaki kızkardeşi Omi, Nevin'e bakmak için gelmiş.



Baba Balla, "Bizden sonra ona kim bakacak diye endişeli değiliz. Halaları, amcaları, ailenin geri kalanı var" diyor.



Rajo'nin tüp bebek doktoru Anurag Bishnoi sağlık sorunlarının çok geç yaşta çocuk sahibi olmakla alakalı olmadığı iddiasında ve "Sağlığı şimdi kötü olsa da, huzur içinde ölecek. Kısırlık utancını taşımayacak" sözleriyle şaşırtıyor.



İngiliz doktor Peter Bowen-Simpkins ise "70 yaşın üzerinde hamile kalan her kadın hayatını tehlikeye atar" diyor.