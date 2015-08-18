Dünyanın en yaşanabilir kenti Melbourne

Avustralya'nın Melbourne şehri, bu yıl da "en yaşanılabilir şehirler" listesinin başında. Listenin sonuncu sırasında ise iç savaş ile karşı karşıya olan Suriye'nin başkenti Şam yer aldı.

Ekonomik analizler yapan ve öngörülerde bulunan bağımsız Economist Intelligence Unit adlı kuruluşun bu sene yayımladığı "dünyanın en yaşanabilir kentleri" listesinde ilk sıraya 100 üzerinden 97,5 puan alan Melbourne yerleşti.

Sağlık, eğitim, istikrar, altyapı, suç oranları, sosyal kalkınma, kültür ve çevre gibi 30 ayrı kritere göre puanlanan 140 şehrin yer aldığı listede ikinciliği 97,4 puan alan Avusturya'nın başkenti Viyana ve üçüncülüğü 97,3 puan alan Kanada'nın Vancouver kenti aldı.

Son 12 ayda Fransa ve Tunus'taki terör saldırılarının yanı sıra Ortadoğu'da, Ukrayna'da ve Libya'da süregelen çatışmaların yol açtığı küresel istikrarsızlığın listedeki puanlamaya yansıdığı belirtildi. Kanlı iç savaşın devam ettiği Suriye'nin başkenti Şam ise listenin sonunda yer aldı.

"Büyük ölçüde sivil itaatsizlik tehdidinin azalması nedeniyle" Çin'in yedi şehrinin puanlarını iyileştirdiği listede başkent Pekin 5 sıra atlayarak 69'unculuğa çıktı.

Listede en yaşanabilir ilk 5 kent sırasıyla şöyle: Melbourne (Avustralya), Viyana (Avusturya), Vancouver (Kanada), Toronto (Kanada), Adelaide (Avustralya) ve Calgary (Kanada)

Listenin sonunda yer alan 5 kent ise şu şekilde: Trablus (Libya), Lagos (Nijerya), Port Moresby (Papua Yeni Gine), Dakka (Bangladeş), Şam (Suriye)