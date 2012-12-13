Dünyanın en yalnız taraftarı

İtalya’da deplasmandan Sampdoria’yla karşılaşan Udinese takımını desteklemeye sadece tek taraftarın gelmesi dikkat çekti. Evlerinde 2-0 kaybetmelerine rağmen Sampdoria görevlileri, bu vefalı taraftara yemek ve kahve ısmarlayıp, tişört hediye etti.



İtalya Serie A’da Sampdoria-Udinese maçı esnasında ilginç bir olay yaşandı.

İşinden ötürü Cenova’da bulunan Udinese taraftarı Arrigo Brovedani, takımının maçını izlemek için Sampdoria’nın stadına gittiğinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Brovedani, deplasmanında Udinese’yi desteklemeye gelen tek taraftarın kendisi olduğunu fark etti.

Udinese’nin deplasman maçlarına en fazla 50-60 kişilik bir taraftar kitlesi gittiği bildirildi.

Deplasmana az taraftarın gittiğini bildiğini belirten Brovedani “Ancak her şeye rağmen en azından 5-6 Udinese’li taraftarla karşılaşacağımı umarak stada gelmiştim” diye konuştu.

Maçın ilk anlarında rakip takım taraftarlardan tepki aldığını itiraf eden Brovedani, “Aslında bu duruma biraz alındım. Ama sonradan bana sempati duymuş olacaklar ki, önce alkışladılar sonra da kahve ve yemek ısmarladılar” dedi.

Brovedani, stadyum görevlilerinin de kendisine tişört hediye edip Noel’ini kutladıklarını da sözlerine ekledi.

Maç sonunda tek başına da olsa stadyumdan başı dik ayrılan kişi Brovedani oldu. Zira Udinese, zorlu deplasmanda Sampdoria’yı 2-0 yenmeyi başardı.

Udinese’li futbolcular da galibiyeti sadık taraftarları Arrigo Brovedani’ye ithaf ettiklerini açıkladılar.