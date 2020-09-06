"Dünyanın en yalnız fili" yıllardır tek olduğu hayvanat bahçesinden kurtarılıyor

Pakistan'da bir hayvanat bahçesinde 35 yıldır yaşayan ve partnerini 8 yıl önce kaybeden fil Kaavan, hayvan hakları aktivistlerinin çabası sonucunda yalnız kalmayacağı başka bir yere taşınacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, 'Dünyanın en yalnız fili' olarak adlandırılan Kavaan'ın Pakistan'da 35 yıldır yaşadığı hayvanat bahçesinden Kamboçya gibi başka fillerin de olduğu ve daha iyi koşullarda yaşayabileceği bir yere transfer olması için hazırlıklar yapıldı.

Four Paws isimli hayvan hakları savunucusu kuruluşun sözcüsü Martin Bauer, 2012'de partnerini kaybeden filin yalnız geçen yıllardan sonra başka bir yere taşınmak için gerekli sağlık testlerinin tamamlandığını açıkladı. Sağlık testleri sonucunda fil Kaavan'ın aşırı kilolu olduğu ve kötü beslenme göstergeleri taşıdığı ortaya çıktı.

Yalnızlık ve kötü beslenmenin Kaavan'da hem fiziksel hem davranışsal bozukluklar oluşturduğunu söyleyen Bauer, yeni gideceği yerde uzun bir iyileşme sürecinden geçeceğni söyledi.

Aktivistler, 2016'dan bu yana Kaavan'ın hayvanat bahçesinden çıkarılması için çalışıyordu.