Dünya'nın en uzun tüp geçidi Çin'de açıldı

Çin'in en uzun nehri olan Yangzı'nın Şanghay bölümünde inşa edilen, dünyanın en uzun tüp geçidi hizmete açıldı.

Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, 12,6 milyar yüene (2,77 milyon TL) mal olan 25,5 kilometre uzunluğundaki tüp geçidin inşaatı 5 yılda tamamlandı. Geçidin tamamlanmasının ardından, Çin'in üçüncü büyük adası "Çongming" ile Şanghay karadan birbirine bağlandı.

Tüp geçidin en derin kısmı, nehir yüzeyinin 55 metre altında bulunuyor. Japonya'nın Tokyo Körfezindeki tüp geçit ise 50 metre derinden geçiyor.

Öte yandan Şinhua ajansı, Çongming adasından bölgenin kuzeyindeki Ciangsu eyaletine başka bir köprü ve tüp geçidin inşaatının başladığını duyurdu.