Dünyanın en uzun tüneli Gotthard Base açıldı

İsviçre Alp Dağları'nın altından geçen, 57 kilometre uzunluğa ve 2 bin 300 metre derinliğe sahip dünyanın en uzun ve en derin demiryolu tüneli Gotthard Base açıldı.

Yapımına 1999 yılında başlanan ve Türkiye'den Rönesans İnşaat'ın da aralarında olduğu konsorsiyum tarafından inşası tamamlanan tünel için 10 milyar Euro harcandı. 2020 yılında tamamlanması beklenen projenin tamamının maliyetini ise 20,8 milyar Euro'yu bulacak.

17 yıl süren inşaat çalışmalarında 2 bin 500'den fazla işçi görev aldı. Tünelin yapımı sırasında ise yer altından 28,2 milyon ton kaya çıkarıldı.

Toplam uzunluğu 152 kilometreyi aşacak

Rönesans Grup şirketlerinden Heitkamp Swiss'in Üst Yöneticisi Johannes Dotter, 57 kilometre uzunluğunda iki paralel tek hatlı tüpten oluşan tünelin, çapraz geçitler, erişim tünelleri ve şaftlarla beraber toplam uzunluğunun 152 kilometreyi aştığını anlattı.

Tünelin günlük 65 yolcu ve 240 yük treni kapasitesi bulunduğunu söyleyen Dotter, geçen ekim ayından bu yana dünya çevresini iki kez dolaşacak kadar test sürüşü yapıldığını sözlerine ekledi.

Avrupa'nın güneyi ve kuzeyi arasındaki mesafeyi kısaltan tünelle, İsviçre'nin Zürih kentinden İtalya'nın Milano kentine gidiş bir saat azalarak 2 saat 40 dakikaya düşecek.

Gotthard Base tüneli Japonya’daki 54 kilometrelik Seikan Tüneli'ni geçerek "dünyanın en uzun demiryolu tüneli" unvanını elde etti.

Öte yandan yaklaşık 100 bin kişinin beklendiği açılış törenine 300 de medya mensubu akredite oldu. Hristiyan, Müslüman ve Yahudi din adamları da törende yer aldı yer aldı.