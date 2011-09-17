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Ekonomi

''Dünyanın en uzun podyumu'' başkentte ANKARA (A.A)

17 Eylül 2011 22:16

-''Dünyanın en uzun podyumu'' başkentte  ANKARA (A.A) - 17.09.2011 - Ankara Giyim Sanayicileri Derneğinin (AGSD) desteğiyle gerçekleştirilen Başkent Moda Günleri kapsamında kurulan 2 kilometre 69 metre uzunluğundaki podyum Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Kentpark Alışveriş Merkezi önünde kurulan dünyanın en uzun podyumunda, Yasin Soy'un yaptığı koreografiyle aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 250 manken yürüdü. Şenay Akay, Tuğba Özay, Ece Gürsel gibi ünlülerin de aralarında bulunduğu 100 manken ise Cemil İpekçi'nin kreasyonunu sundu. Podyumda yaklaşık yarım saat süren yürüyüşün ardından mankenler, kürsüde toplandı.  Daha sonra sahneye çıkan tasarımcı Cemil İpekçi, yaptığı konuşmada, dünyanın çok uzun ve acılı günlerden geçtiğini belirterek, bu uzun podyumla artık acılı günlerin bitmesini diledi. Guinness Word Rekors Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Şeyda Subaşı Gemici de görevinin rekor denemesinde bulunmak ve bu denemenin kurallara uygun olup olmadığını tespit etmek olduğunu bildirdi. Bu alandaki rekorun, 2010 yılından beri 1 kilometre 594 metre uzunluğundaki podyumla Tayland'a ait olduğunu ifade eden Gemici, ''Bugün burada, Cemil İpekçi, Kentpark AVM, bu rekoru kırmayı hedeflediler ve bir dünya rekorunu sevinçle onaylıyorum'' dedi. Gemici, konuşmasının ardından Dünyanın En Uzun Podyumu sertifikasını Cemil İpekçi'ye verdi.

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