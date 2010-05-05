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Dünya

Dünyanın en uzun barajını yaptılar!

Kanada’da kunduzların ağaç ve çamur ve taşlardan inşa ettikleri bir baraj, uzunluğuyla dünya rekoru kırdı.

05 Mayıs 2010 03:00

T24-  Kuzey Alberta’da Wood Buffalo Ulusal Parkı’nın güney ucunda keşfedilen barajın uzunluğu 850 metreyi buluyor; yani ABD’nin en büyüklerinden olan Hoover Barajı’nın iki katından fazla.


Barajın birkaç kunduz ailesinin işbirliğiyle yapıldığı sanılıyor. Sucul kemirgenler olan kunduzlar, sivri ön dişleriyle kemirerek devirdikleri ağaçları çamur ve taşlarla birbirine sabitleyerek kendileri için “güvenlik kanalları” oluşturuyorlar. İnşa ettikleri barajların içinde yaptıkları yuvalarında yaşayan kunduzlar sürekli olarak barajın güçlendirilmesi, bakımı ve tamiriyle meşgul oluyorlar.


Karadaki hantallıklarına karşılık su içinde son derece çevik olan kunduzların, tehlike halinde yuvalarındaki çıkışlar yoluyla daldıkları bu kanallar, ayı ve çakal gibi düşmanlarından korunmalarını sağlıyor. Kunduzların bu barajı 1975'lerde kurmaya başladıkları sanlıyor.


Suyun akışını yavaşlatarak kuraklığı ve sel baskınlarını önleyen bu barajlar, sulak alanların ömrünü uzatarak başka canlar için de yaşam alanı oluşturuyor.


Su da çürüyen bitkiler de karbondioksiti en iyi depolayan maddelerden biri olan turbaya dönüştüğünden, kunduz barajları ekolojik fayda da sağlıyor.

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