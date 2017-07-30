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Dünya

Dünyanın en uzun asma yaya köprüsü İsviçre'de açıldı

Köprü, yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve 85 metre yüksekliğinde

30 Temmuz 2017 21:42

Dünyadaki en uzun asma yaya köprüsü, İsviçre'nin Zermatt kasabasında açıldı.

Europabrücke (Avrupa Köprüsü) adı verilen köprü, yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve 85 metre yüksekliğinde.

Köprü, daha önce aynı yerde bulunan ve kaya düşmesi nedeniyle hasar gören eski asma köprünün yerine yapıldı.

Zermatt Turizm Kurulu, sallanmaya karşı bir sisteme sahip olan köprünün kablolarının sekiz ton ağırlığında olduğunu açıkladı.

Köprü, dağlık alandaki doğa yürüyüşçülerinin kullandığı rotada yer alıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Europabrücke, dünyadaki en yüksek asma yaya köprüsü ise değil. Avrupa'da, Avusturya'nın Reutte kentindeki 405 metrelik asma köprü, 110 metre yüksekliğe sahip.

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