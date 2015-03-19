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Dünyanın en uzun asma köprüsü için ihale yapılacak

Gelibolu-Lapseki güzergahında gerçekleştirilecek Çanakkale Boğaz Geçişi Köprüsü Projesi kapsamında yılın ortasında süreç başlayacak

19 Mart 2015 17:28

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ferudun Bilgin, dünyanın en uzun asma köprüsü olacak Çanakkale Boğaz Geçişi Köprüsü için ihale sürecinin bu yılın ortasında başlayacağını bildirdi. Bilgin, yaptığı açıklamada, Gelibolu-Lapseki güzergahında gerçekleştirilecek Çanakkale Boğaz Geçişi Köprüsü Projesi kapsamında yılın ortasında Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı için Kalkınma Bakanlığına başvuracaklarını söyledi.

Toplam 352 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyol Projesi'nin 2023 yılı hedefleri arasında yer aldığını ifade eden Bilgin, söz konusu projenin yap-işlet-devret çerçevesinde hayata geçirileceğini belirtti.

Söz konusu proje içinde Çanakkale Boğaz Geçişi Köprüsünün de bulunduğunu kaydeden Bilgin, "Gelibolu-Lapseki güzergahına yapılacak köprü, toplam 3 bin 623 metre uzunluğunda olacak. Köprü, 2 bin metrenin üzerinde orta açıklık ile dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Çanakkale Boğaz Geçişi Köprüsü üzerinde 2x3 karayolu taşıt şeridine ilave olarak demiryolu geçişi de olacak şekilde projelendirildi" diye konuştu.

Bilgin, köprünün fizibilite ve ÇED raporu hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu yılın ortasında YPK kararı için Kalkınma Bakanlığına başvuracaklarını bildirdi.

 

Marmara Bölgesi’nde otoyolla bir ring oluşturulacak

 

Çanakkale Boğazı Geçiş Köprüsü'nün de yer aldığı Otoyol Projesi, Avrupa ile Asya arasındaki bir başka bağlantıyı sağlayacak.

Proje tamamlandığında Balıkesir ile Çanakkale otoyolla bağlanacak, Çanakkale köprüsü üzerinden Tekirdağ'a, buradan da Kapıkule'ye kadar uzanacak. Böylece Marmara Bölgesi'nde otoyolla bir ring oluşturulacak. Söz konusu projeyle İstanbul'un trafik yükü de hafifleyecek, taşımacılık maliyetleri düşecek, Ege Bölgesi'nin taşımacılık faaliyetleri, Çanakkale üzerinden de yapılabilecek.

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