Dünyanın en ünlü yumurtaları

T24 - ABD’li sanatçı John Lamouranne 32 yıldır ünlülerin yumurtadan portrelerini yapıyor. 1978’de Paskalya için kızına, üzerinde Disney karakterlerinin olduğu yumurtalar boyayan Lamouranne, o günden beri profesyonel olarak yumurta boyuyor.
Spiderman’den Bono’ya, Simpsonlar’dan David Beckham’a pek çok ünlünün portresini yumurtaya boyayan Lamouranne’in son eserleri arasında Barack Obama, Michael Jackson, Rolling Stones, The Beatles, Elvis Presley var. Lamouranne yumurtalarını internet üzerinden satıyor.