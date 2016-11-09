Dünyanın en ünlü Afgan kızı sınır dışı edildi

National Geographic dergisine 1985 yılında kapak olan fotoğrafıyla ünlenen 'Afgan kızı' lakaplı Şerbet Gula, sahte kimlikle Pakistan'da oturma izni almak suçundan ötürü ülkeden sınır dışı edildi. Ülkesi Afganistan'da törenle karşılanan Gula için devlet başkanı Eşref Gani, "O bizim umudumuz" dedi.

2014 yılının nisan ayında 'Şerbet Bibi' sahte ismini kullanarak oturma izni aldığı gerekçesiyle iki hafta önce tutuklanan Gula, eşi ve dört çocuğu bu sabah erken saatlerde sınır şehri Peşaver'de Afgan yetkilikere teslim edildi.

Gula, 'oturma izni sahteciliği' üzerine iki yıldır soruşturma yürüten Pakistan Federal Araştırma Bürosu (FIA) tarafından Afganistan sınırındaki Peşaver kentinde gözaltına alınmıştı. Afganistan'daki savaş ortamından kaçan binlerce Afgan mülteci benzer yollarla Pakistan'da kalmaya çalışıyor.

Sıcak karşılama

Afgan yetkililerin eşliğinde Devlet Başkanı Eşref Gani'nin başkent Kabil'deki sarayına gelen 45 yaşındaki Gula burada başkan tarafından sıcak bir seraminiyle karşılandı. Basın mensuplarına açıklama yapan Gani, "Şerbet Gula bizim umudumuzu temsil ediyor. Onu ülkesinde bağrımıza tekrar basacağımıza söz veriyorum. Yıllar boyu süren savaşlar nedeniyle ülkesinden ayrılan 2.5 milyon sığınmacı tekrar bağrımıza dönünceye kadar eksik kalmaya devam edeceğiz" dedi.



