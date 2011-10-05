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Dünya

Dünyanın en ucuz tablet bilgisayarı YENİ DELHİ (A.A)

05 Ekim 2011 13:56

-Dünyanın en ucuz tablet bilgisayarı YENİ DELHİ (A.A) - 05.10.2011 - Hindistan'ın öğrencilere satılmak üzere 35 dolara dünyanın en ucuz tablet bilgisayarını üreteceği bildirildi. Yeni Delhi hükümeti, Aakash (gökyüzü) adı verilen bilgisayardan ilk aşamada 100 bin adet üretileceğini, gelecek aylarda da milyonlarca öğrenciye ulaştırılacağını belirtti. Hindistan Telekom ve Eğitim Bakanı Kapil Sibal, geçen hafta yaptığı açıklamada, sübvanse edilmiş fiyatla satılacak bilgisayarı yakında okullardaki her çocuğun kullanacağını, tablet bilgisayarın çocukların öğrenme kalitesini artıracağını söylemişti. Bakanlık ve bilgisayarı geliştiren küçük İngiliz şirketi DataWind'in, tablet bilgisayarın üretimini bugün resmen başlatacağı kaydedildi. Aakash'ın da Amazon'un geçen hafta satışa sunulan elektronik kitap okuyucusu Kindle'in bir üst modeli olan "Kindle Fire"da olduğu gibi Google'un Android işletim sistemini kullanacağı belirtiliyor. Piyasa uzmanları, Hindistan'ın bilgisayarının geniş kesimlerin ilgisini çekip çekmeyeceği konusunda şüpheleri olduğunu ifade ediyor. Hindistan'da internet kullananların sayısının 2000-2010 yıllarında 15 kat artmasına rağmen, nüfusu 1,2 milyar olan ülkede yaşayanların sadece yüzde 8'inin internete erişebildiği belirtiliyor. Bu oran, nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Çin'de ise yüzde 40'a yaklaşıyor.

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