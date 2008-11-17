Dünyanın en ucuz seri üretim otomobili: Tata NANO

Tato Motors Başkan Yardımcısı Prakash M Telang, dünyanın en ucuz otomobili Nano'nun ilk ihraç edileceği ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğunu belirterek, "Türkiye ayrıca, Avrupa'ya açılma üssümüz olacak" dedi



2009 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak olan dünyanın en ucuz ilk seri otomobili Nano'nun önemli ihracat üslerinden biri Türkiye olacak.



Nano'nun üreticisi Tata'nın Başkan Yardımcısı Prakash M Telang, aracın ilk olarak Hindistan'da satışa sunulacağını belirterek, "Aracın ilk ihraç edileceği ülkeler arasında Türkiye de yer alacak.



Türkiye'deki ortağımız İsotlar Grup ile uzun ve başarılı bir ilişkimiz var. Halen Romanya, Suriye ve Azarbeycan'ın ihracat yetkisi İsotlar'da. Nano ve diğer modeller Avrupa için hazır hale geldiğinde, Türkiye bizim için önemli bir ihracat üssü olacak" dedi.



Nano, Tata Başkanı Ratan Tata'nın Hindistan halkını motosikletten kurtarmak için 2003'te ortaya attığı "Halk otomobili" projesi olarak dikkat çekmişti.



Nano'nun tanıtımı amacıyla Hindistan'daki Tata fabrikasında Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan Telang, Nano'nun ilk etapta yılda 300–500 bin adet arasında üretileceğini ve Hindistan'da satışa sunulacağını söyledi.



Hindistan'daki talebi doyurduktan sonra ihracata başlayacaklarını anlatan Telang, "Ancak başta Türkiye olmak üzere Avrupa pazarı için şu anki mevcut 33 beygir gücündeki motor yerine 55 beygirlik Euro4 normunda motor geliştireceğiz" diye konuştu.



Türkiye'deki ortakları İsotlar Grup'la diğer distribütörlerinden daha uzun ve başarılı bir ilişki içinde olduklarını vurgulayan Telang, "Halen Romanya, Suriye ve Azerbaycan’ın ihracat yetkisi İsotlar'da. Tata'nın Avrupa'da distribütörlüğü arttıkça bu sayı da artabilir" değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'ye 9 bin YTL'ye gelecek

Tata Türkiye Marka Direktörü Cengiz Tiryakioğlu da, Nano'nun Avrupa'da piyasaya sunulacağı ilk ülkenin Türkiye olacağını belirterek, "Avrupa standartlarına göre otomobillerde ABS ve çift hava yastığı olması gerekiyor. Nano'nun üzerinde şimdilik sadece sürücü hava yastığı var. Bu Türkiye'deki standardı karşılıyor.



Dolayısıyla Nano Avrupa'ya ilk önce Türkiye'den açılacak" dedi. Hindistan'da baz donanımının fabrika çıkış fiyatının 2 bin 500 dolardan başlayacağını anlatan Tiryakioğlu, şöyle konuştu: "Lojistik ve vergiler eklendikten sonra Nano'nun Hindistan fiyatı 3 bin doları bulacak. Biz Türkiye'de Nano'yu 8-9 bin YTL'den başlayan fiyatlarla satışa sunmak için çalışıyoruz.



Aracın gelişi 2010'u bulabilir. İlk yıl için 15 bin adetlik sipariş verdik."

Tata yetkilileri ayrıca, Başkanları Ratan Tata'nın Türkiye'deki en iyi dostunun Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç olduğunu, Tata ile Koç'un dostluklarının gençliklerine dayandığını söylediler.



Tata, 4'üncü halk otomobili olacak

Tata Başkan Yardımcısı Prakash M Telang, otomotiv sektöründeki hızlı gelişim ve teknoloji yarışının, yaşanan global dalgalanmayla birlikte frene basacağını kaydederek, bu dönemde maliyet artıran yeni teknolojilerin yerini düşük maliyetli çözümlere bırakacağını söyledi.



Telang, "Ford T otomotiv tarihini değiştiren ilk otomobildi. Hitler'in emriyle geliştirilen VW Beetle (Kaplumbağa) geniş kitlelere ulaşan 2. model olmuştu. Beetle'nin ardından Rusya'da Stalin'in emriyle Lada tarihte geniş kitlelere otomobil ulaştıran 3. model oldu. Şimdi Nano'yla biz tarihteki 4. halk otomobili dönemini başlatacağız" diye konuştu.



Hafif ticari üretimi için Türkiye üs olabilir

Tata'nın 11 yıldır Türkiye distribütörü olan İsotlar Grup, 20 milyon dolarlık yatırımla 2006'da Adana'da hem kendi, hem de Tata markasıyla ihracat için midibüs üretmeye başladı. İsotlar Grup, bu yıl başında Tata'yla yaptığı anlaşmayla 20 milyon dolarlık ek yatırımla Tata'nın pick-up modeli Xenon'u da Adana'da üretmeye hazırlanıyor.



İsotlar Grup, yerli Xenon'u 2009 Nisan'dan itibaren Türkiye'de satışa sunacak. Ardından Avrupa pazarlarına da ihraç edilecek. Tata Başkan Yardımcısı Telang, "Şu anda Avrupa pazarına yönelik hafif ticari modelimiz yok. Ama 2-3 yıl içinde böyle bir model geliştirmeyi planlıyoruz. Bu pazarlara yönelik modelin üretimi için de Türkiye bizim için önemli bir üs olabilir" dedi.



Global krizde şirket alımını durdurdu

Son 2 yılda şirket satın alımları ve dünyanın en ucuz otomobilini üretmesiyle dünya gündemine oturan 62.5 milyar dolar değerindeki Hindistan'ın en büyük Grubu Tata, küresel krizde frene basarak yeni şirket alımını durdurdu.



2007'de çelik devi Corus'u 12 milyar dolara, İngiliz Jaguar ve Land Rover'ı da 2.3 milyar dolara satın alan Tata, global krizde en büyük sıkıntıyı satın aldığı bu uluslararası şirketlerden çekmeye başladı.



Corus'la birlikte Tata'nın çelik şirketi tarihinde en büyük borçla karşı karşıya kalırken, Jaguar ve Land Rover ise bu yılın ilk 6 ayında Tata'nın bilançosuna 383 milyon dolarlık zarar yazdırdı. Tata Başkanı Ratan Tata da, yaşanan global kriz nedeniyle grubun bünyesindeki 98 şirketin yöneticilerine e-mail ile "Stratejik olarak çok kritik olmadığı sürece tüm satın almaları askıya alın" uyarısını yaptı.

