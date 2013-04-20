Dünyanın en sinir bozucu 20 ünlü ismi

'Aşık Shakespeare' filmindeki performansı ile Oscar kazanan güzel oyuncu Gwyneth Paltrow, Star isimli derginin film, müzik ve televizyon dünyasının en sinir bozucu bulunan 20 ismini belirlediği anket sonucunda ilk sıradaki yerini aldı. Sağlıklı yaşam tarzıyla tanınan ve bunun için internette bir site dahi kuran Gwyneth Paltrow'un bu listede ilk sırada yer almasının nedeni olarak İngiliz basınından The Daily Mail sitesi sağlıklı yaşam kitabı dolayısıyla insanlara itici geldiğini ileri sürdü.

Hollywood'un masum yüzlü yıldızı Paltrow'un ilk sırada yer aldığı listenin ikinci sırasında, erkek arkadaşı Robert Pattinson’ı evli yönetmen Rupert Sanders ile aldattığının ortaya çıkmasıyla eleştirilere maruz kalan Kristen Stewart yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında Jennifer Lopez yer alıyor.

Kısa süre önce Katy Perry’den ayrılan John Mayer ise dördüncü sırada yer aldı.

5. Katherine Heigl

6. Matt Lauer

7. Madonna

8. Justin Bieber

9. Anne Hathaway

10. Kris Jenner

11. Kim Kardashian

12. LeAnn Rimes

13. Ashton Kutcher

14. Jay Leno

15. Angelina Jolie

16. Lindsay Lohan

17. Shia LaBeouf

18. Taylor Swift

19. Jesse James

20. Chris Brown