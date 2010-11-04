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Yaşam

DÜNYANIN EN ROMANTİK OTELİ ANTALYA'DA ANTALYA (A.A)

04 Kasım 2010 12:30

-DÜNYANIN EN ROMANTİK OTELİ ANTALYA'DA ANTALYA (A.A) - 04.11.2010 - Antalya Kaleiçi'nde 250 yıllık tarihi Osmanlı evlerinde hizmet veren Tuvana Oteli, World Luxury HOtel Awards tarafından dünyanın en romantik oteli seçildi. Kaleiçi'nde bulunan 46 odalı butik otel Tuvana'nın Genel müdürü Nermin Sümer, merkezi Güney Afrika'da bulunan ''World Luxury Hotel Awards'' tarafından her yıl çeşitli kategorilerde dünyanın en iyi otellerinin internet üzerinden tatile çıkanların oylarıyla belirlediğini kaydetti.  Sümer, World Luxury Hotel Awards'ın dünyadaki bütün otelleri araştırdığına ve buna göre adaylarını belirlediğine dikkati çekerek, ''Dünyadaki binlerce otel arasında en romantik otel Tuvana Oteli seçildi. Bu sevindirici bir gelişme. Ödülümüz Tayland'ta düzenlenen törenle verildi. Antalya'nın kalbi olan Kaleiçi'nde butik otel olarak hizmet veriyoruz'' dedi. Nermin Sümer, otel bünyesinde bir binanın da sadece restorant haline getirildiğine işaret ederek, Seraser Fine Dining Restaurant'ın farklı yiyecek türleri ve tatlar sunduğunu, restourantın dünya gurmelerinin uğrak yeri haline geldiğini söyledi. Sümer, şu bilgileri verdi: ''Restourantımız, dünyanın en ünlü restourantlarının üye olduğu Merkezi Fransa'da bulunan Dünya Rotisseurs Gurme Derneği'nin de üyesi oldu. Ulusal ve uluslararası yemek yazarları buraya gelerek yemekleri tadıyorlar ve tam not veriyorlar. Dünyanın ünlü gurmelerinin biraraya geldiği toplantı geçen Mart ayında  yapıldı. Antalya'ya tatile gelen ve lüks otellerde konaklayanlar farklı bir tat aradıklarında buraya geliyorlar. 250 yıllık Osmanlı mimarisiyle kurulan binada farklı bir ortam yaratıldı.''

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