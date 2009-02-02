Dünyanın en popüler futbolcusu kim?

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) üyelerine açtığı 'dünyanın en popüler aktif futbolcusu kim' anketinin sonuçları açıklandı. Arda Turan ve Semih Şentürk de dünyanın en popüler futbolcuları sıralamasında ilk 10'a girerken, 1. sırada yer alan isim dikkat çekiyor... İlginç olan ise bu futbolcu ne İngiltere’de, ne İtalya’da, ne de Almanya’da top koşturuyor... Ne Brezilyalı, ne Portekizli ne de İspanyol...Tempo24
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) yaptığı 2008 yılına ilişkin değerlendirmelerini yayınlamaya devam ediyor… En son "dünyanın en popüler aktif futbolcusu
" anketinin sonuçları yayınlandı ve dikkatimizi çeken ilk sırada Mısırlı Mohamed Aboutreika’nın yer almasıydı…
İkinci sırada Honduraslı Oscar David Suazo yer alırken, bizimkiler (Arda 6. sırada, Semih 8. sırada, Hamit 16. sırada yer alarak) Cristiano Ronaldo, Messi, Kaka, Raul, Beckham, İbrahimovic ve Torres gibi futbolcuları geride bırakmayı başardı… 2008'in en popüler futbolcuları - FOTOGALERİ
Galatasaray'ın milli futbolcusu Arda Turan topladığı 88 bin 321 oyla 6. olurken, Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Semih Şentürk 42 bin 24 oyla 8'inci, Bayern Münih'te forma giyen Hamit Altıntop ise 6 bin 409 oyla 16. sırayı elde etti.
Üç futbolcu, dünyanın önemli futbolcuları Cristiano Ronaldo, Messi, Kaka, Raul, Beckham, İbrahimovic ve Torres gibi futbolcuları geride bırakmayı başarırken, Galatasaray'ın Avustralyalı futbolcusu Harry Kewell da ilk 100'e girmeyi başardı. Kewell, 2 bin 498 oyla 33. olurken, ilk 100'e Türkiye'den başka futbolcu giremedi.
FIFA tarafından dünyada yılın futbolcusu seçilen Manchester United'ın Portekizli futbolcusu Ronaldo, IFFHS'nin oylamasında 5 bin 246 oyla 21. olurken, Barcelona'da oynayan Arjantinli Lionel Messi 4 bin 688 oyla 24'üncü, Milan'da forma giyen Kaka 3 bin 528 oyla 29'uncu, Ronaldinho 32'nci, Raul 36'ncı, Beckham 39'uncu, İbrahimovic 40'ıncı, Torres 46'ncı, Gerrard 53'üncü, Robinho 54'üncü, Henry 56'ncı, Ribery 64'üncü, Eto'o ise 68. sırada yer alabildi. IFFHS'nin 2008 yılının en popüler futbolcuları oylamasında ilk 10'a giren futbolcular şunlar
1.Mohamed Aboutreika Mısır Al-Ahly Cairo 301837
2.Oscar David Suazo Honduras Benfica 283829
3.Marcos Brezilya Palmeiras 155282
4.Faisal Agab Sido Sudan Al-Merreikh 104521
5.Rogerio Ceni Brezilya Sao Paulo94622 6.ARDA TURAN Türkiye Galatasaray 88321
7.Alireza Vahedi İran Perspolis 82597 8.SEMİH ŞENTÜRK Türkiye Fenerbahçe 42024
9.Yasser Al-Qahtani S.Arabistan Al Hilal 38698
10.Dario SrnaHırvatistan Shakhtar Donetsk 20443 16.Hamit Altıntop Türkiye Bayern Münih 6409
33.Harry Kewell Avustralya Galatasaray 2498