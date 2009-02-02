Dünyanın en popüler futbolcusu kim?

Tempo24

2008'in en popüler futbolcuları - FOTOGALERİ

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) yaptığı 2008 yılına ilişkin değerlendirmelerini yayınlamaya devam ediyor… En son "" anketinin sonuçları yayınlandı ve dikkatimizi çeken ilk sırada Mısırlı Mohamed Aboutreika’nın yer almasıydı…İkinci sırada Honduraslı Oscar David Suazo yer alırken, bizimkiler (Arda 6. sırada, Semih 8. sırada, Hamit 16. sırada yer alarak) Cristiano Ronaldo, Messi, Kaka, Raul, Beckham, İbrahimovic ve Torres gibi futbolcuları geride bırakmayı başardı…Galatasaray'ın milli futbolcusu Arda Turan topladığı 88 bin 321 oyla 6. olurken, Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Semih Şentürk 42 bin 24 oyla 8'inci, Bayern Münih'te forma giyen Hamit Altıntop ise 6 bin 409 oyla 16. sırayı elde etti.Üç futbolcu, dünyanın önemli futbolcuları Cristiano Ronaldo, Messi, Kaka, Raul, Beckham, İbrahimovic ve Torres gibi futbolcuları geride bırakmayı başarırken, Galatasaray'ın Avustralyalı futbolcusu Harry Kewell da ilk 100'e girmeyi başardı. Kewell, 2 bin 498 oyla 33. olurken, ilk 100'e Türkiye'den başka futbolcu giremedi.FIFA tarafından dünyada yılın futbolcusu seçilen Manchester United'ın Portekizli futbolcusu Ronaldo, IFFHS'nin oylamasında 5 bin 246 oyla 21. olurken, Barcelona'da oynayan Arjantinli Lionel Messi 4 bin 688 oyla 24'üncü, Milan'da forma giyen Kaka 3 bin 528 oyla 29'uncu, Ronaldinho 32'nci, Raul 36'ncı, Beckham 39'uncu, İbrahimovic 40'ıncı, Torres 46'ncı, Gerrard 53'üncü, Robinho 54'üncü, Henry 56'ncı, Ribery 64'üncü, Eto'o ise 68. sırada yer alabildi.1.Mohamed Aboutreika Mısır Al-Ahly Cairo 3018372.Oscar David Suazo Honduras Benfica 2838293.Marcos Brezilya Palmeiras 1552824.Faisal Agab Sido Sudan Al-Merreikh 1045215.Rogerio Ceni Brezilya Sao Paulo946227.Alireza Vahedi İran Perspolis 825979.Yasser Al-Qahtani S.Arabistan Al Hilal 3869810.Dario SrnaHırvatistan Shakhtar Donetsk 2044333.Harry Kewell Avustralya Galatasaray 2498