Dünyanın en pahalısı olacak

Küresel ısınma, çevre, küçük otomobiller fi­lan gibi konularla pek de yakından ilgilen­meyen bir kitlenin varlığı artık iyiden iyiye ortaya çıkmış durumda. Nitekim bu kitle, halen dünyanın en pahalı otomobillerini satın alacak kadar varlıklı. Durum böyle olunca, üreticiler ne yapsın?

İşte böyle bir alıcı kitlesinin ilgisini çekebile­cek türden olacak "Natalia SLS 2" denilen oto­mobil. Üstelik. Öyle kolay kolay zengin müşteri­nin garajında da duramayacak. Zira şu an bir ade­di bile büyük patırtı ve gürültüyle üretilmeye ça­lışılıyor. Gazeteler, dergiler, televizyonlar bu otomobilin adeta reklam mecrası durumunda. Belki de, bu otomobili alabilecek nitelikte bir talipliyi yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü kolay değil, Nata­lia tamı tamına 2 milyon dolar civarında bir fiya­ta, sahip olacak. O da, şimdilik öyle hesaplanıyor. Bakarsınız, bittiğinde daha da yükselebilir!

Volkanik kayalardan gövde

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, bir lüks otomobil tasarımcısı olan Alfred DiMora’nın kurduğu DiMora Motorcars adlı şirket, dünyanın en pahalı, en lüks ve en alışılmadık teknolojilere sahip otomobilini yaratmak için kollan sıvamış.

Neredeyse üç yıldır geliştirme çalışmaları devam eden DiMora Natalia SLS 2 için kullanılan sıfat ise "Dünyanın ulaştırma tarihine geçecek en ayrıcalıklı lüks otomobili" gibi bir şey. Yani, öyle kolay yenilir ve yutulur cinsten değil! Eh, özelliklerine bakınca pek de haksız sayılmazlar hani...

Bir kere aracın gövdesinde volkanik kayalardan yararlanılarak imal edilmiş ve NASA tarafından, uzay araçlarında da kullanılan bir malzeme olacak. Baroiex adlı bir şirket tarafından geliştirilen bu doğal fiber madde, çok dayanıklı ve sertmiş. Tabii petrol kaynaklı olmadığı için de hayli çevreci olduğu söyleniyor. Ayrıca sert olmasına karşın hafif olacak. Bununla birlikte araçta, dünyanın en pahalı otomobili olarak bilinen Bugatti’ninkinden daha büyük bir motor bulunacak. 16 silindirli ve 14 litre gibi (Bugatti’nin motoru 8.0 litre. Bu tip bir motor genelde kamyonlarda olabiliyor) devasa bir hacme sahip olacak motor, 1200 HP güç (Bugatti 1001 HP) üretiyor olacak.

Bu arada dört tekerlekten çekişli, dört tekerleği de yönlenebilir olacak.

Gelişimi ve tamamlanması, internetin yanı sıra televizyondan da izlenebilecek (tabii üretimine başlanırsa) Natalia’da, teknolojik ve lüks açısından ‘yok’, gerçekten de ‘yok’ olacak.

Yine şirketin açıkladığına göre, aracın üzerinde 60’ten fazla bilgisayar sistemi bulunacak ve bu sistemler aracın tüm performans, güvenlik, konfor, iletişim ve eğlence donanımlarını kontrol ediyor olacak. Dışarıyı tarayan kameralar, gece görüş sistemi, fiber-optik aydınlatma, katlanabilir TV ekranları, ısıtmalı – soğutmalı bardak tutucular, masaj yapan arka koltuklar, kristal kül tablası, kablosuz internet bağlantısı ve aklınıza ne gelirse hepsi ‘standart’ donanımın listesine dahil.

Ve son bomba! Her bir Natalia (artık kaç müşteri çıkarsa), sahibine 12 bin dolar değerinde bir cüzdanla birlikte teslim edilecekmiş... Yorum yok!