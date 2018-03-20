Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: İstanbul 72. sırada

Medya takip kurumu Ajans Press, dünyanın en pahalı kentlerini inceledi. Sıralamada Singapur beşinci kez 1. sıraya otururken, İstanbul 10 basamak gerileyerek 72. sırada yer aldı. Singapur'u Paris, Zürih, Hong Kong ve Oslo takip etti.

Ajans Press’in, The Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit (EUI) Küresel Yaşam Maliyetleri raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Singapur 5. kez dünyanın en pahalı kentleri sıralamasında birinci oldu. İstanbul ise bu listenin 72. sırasında yer alırken, geçen yıla oranla 10 basamak gerilediği görüldü.

Elde edilen veriler dünyada yer alan 133 şehir baz alınarak hazırlanırken, ekmek, şarap, sigara ve benzin gibi 150’nin üzerindeki çeşitli ürün fiyatları karşılaştırılarak belirlendi. Böylelikle, son 5 yıldır en pahalı kentler sıralamasında birincilik unvanını koruyan Singapur’u, geçen yıla göre beş basamak yükselen ve listenin ikinci sırasında yer alan Paris takip etti. Üçüncü sırada yer alan şehir ise Zürih olurken, 2017 raporunda ikinci sırada yer alan Hong Kong’un dördüncü sıraya gerilediği görüldü. İlk beşte yer alan son şehir de Oslo olarak belirlendi. Listenin devamı ise şöyle oldu:

Cenevre

Seul

Kopenhag

Tel Aviv

Sidney

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya analizine göre hayat pahalılığı ile ilgili geçen yıl 1634 haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan başlıklara göre konut satış fiyatları ve bunun yanı sıra kiraların yüksek olması hayat pahalılığı başlığı altında en çok yansıma alan konu oldu. Öte yandan dünyanın en pahalı kentlerine karşın, en ucuz şehirleri şöyle gerçekleşti:

Şam (Suriye),

Karakas (Venezuela),

Almatı (Kazakistan),

Lagos (Nijerya),

Bangalore (Hindistan).

Buna bağlı olarak, dünyanın en pahalı şehri Singapur ile en ucuz şehri Şam arasında 5 kata yakın fiyat farkı olduğu ortaya çıktı.