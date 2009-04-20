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Yaşam

Dünyanın en pahalı oteli Antalya'da

Azeri milyarder Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolara Antalya Lara'da yaptırılan Mardan Palace, Times'a haber oldu.

20 Nisan 2009 03:00

Azeri milyarder Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolara Antalya Lara'da yaptırılan Mardan Palace, Times'a haber oldu.


The times, "1.4 milyar dolar, (şaka değil gerçek)" ifadesini kullandı.

İşte Avrupa'nın en lüks oteli - VİDEO

Otelin Avrupa'nın en lüks oteli olacağını yazan Times, pek çok bölümde altın kaplama kullanıldığını, restoranlarda kullanılan tabakların Hermes'ten olduğunu ve sadece tabak takımlarına 1.35 milyon dolar harcandığı belirtti.

Otel önündeki plaja Mısırdan 9 bin ton altın rengi kum getirildiğine de yer verilen haberde suit fiyatlarının ise 13 bin sterline kadar çıktığı belirtildi.

Ötelin şarap mahzeninde şişesi 2 bin 120 sterlin olan Château Lafite Rothschild'in 1996 şaraplarının bulunduğuna yer veriliyor.
Mardan Palace'ın resmi açılışının 1 Haziran'da yapılması bekleniyor.

En pahalı otel

- 10 bin m2 altın
- 500 bin kristal
- 23 bin m2 İtalyan mermeri
- 1.35 milyon $'a Hermes tabakları
- Akvaryumda 2 bin 400 balık yaşıyor

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