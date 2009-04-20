Dünyanın en pahalı oteli Antalya'da

En pahalı otel

The times, "1.4 milyar dolar, (şaka değil gerçek)" ifadesini kullandı.Otelin Avrupa'nın en lüks oteli olacağını yazan Times, pek çok bölümde altın kaplama kullanıldığını, restoranlarda kullanılan tabakların Hermes'ten olduğunu ve sadece tabak takımlarına 1.35 milyon dolar harcandığı belirtti.Otel önündeki plaja Mısırdan 9 bin ton altın rengi kum getirildiğine de yer verilen haberde suit fiyatlarının ise 13 bin sterline kadar çıktığı belirtildi.Ötelin şarap mahzeninde şişesi 2 bin 120 sterlin olan Château Lafite Rothschild'in 1996 şaraplarının bulunduğuna yer veriliyor.Mardan Palace'ın resmi açılışının 1 Haziran'da yapılması bekleniyor.- 10 bin m2 altın- 500 bin kristal- 23 bin m2 İtalyan mermeri- 1.35 milyon $'a Hermes tabakları- Akvaryumda 2 bin 400 balık yaşıyor