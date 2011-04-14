Dünyanın en pahalı Go-Kart pisti oluyor

T24 - Yapılışı yılan hikayesine dönen İstanbul F1 pisti çok büyük bir ihtimalle bu yıl son kez dünyanın usta pilotlarını ağırlıyor. F1’in patronu Ecclestone’un Moskova için geçtiğimiz hafta anlaşma yapması, 2012 takviminden İstanbul yarışının çıkarılmasını kesinleştirmiş görünüyor. 200 milyon doların üzerinde maliyeti ile tartışma yaratan İstanbul Park bundan sonra ya go-kart yarışlarına ev sahipliği yapacak ya da dizi çekimlerine.



İstanbul’un 2005 yılında başlayan F1 Formula macerası çok kısa sürecek gibi görünüyor. F1’in patronu Bernie Ecclestone’un geçen hafta içinde Moskova için anlaşması ve Moskova yarışlarının 2012 takvimine alınması, İstanbul’un devre dışı kalma ihtimalini çok güçlendirdi. Konuya yakın kaynaklar Mayıs ayında İstanbul’da son kez usta pilotların yarışacağını belirtiyorlar.





Son pazarlık umudu



İstanbul’da Formula One Administration (FOA) ile yıllık 13.5 milyon dolar katılım ücreti üzerinden yapılan 7 yıllık anlaşmanın sonuna gelindi.



6-7-8 Mayıs tarihlerinde İstanbul Park’ta yapılacak yarışta Devlet Bakanı Faruk Özak ile F1’in patronu Bernie Ecclestone son kez pazarlık masasına oturacak. Ancak Ecclestone’un eli 40 milyon dolarlık Moskova anlaşmasından dolayı oldukça güçlü. Ecclestone kapıyı 25 milyon dolardan açarken hükümet bu rakamı fazla buluyor. 2003’te yapılan sözleşmede Türkiye 2005’ten itibaren Türkiye’de yapılacak yarışlarda yıllık 13.5 milyon dolar katılım ücreti ödemeyi kabul etmişti. Bu katılım ücretini ise Türk Tanıtma Fonu sağlamıştı. 7 yıl için Türkiye, Formula 1 için toplam 94.5 milyon dolar ödedi. Şimdi bu anlaşma sona erdi. FOA yetkilileri ise katılım ücretine neredeyse yüzde 100 zam yaptı ve pazarlık kapısını 25 milyon dolardan açtı. Türkiye rakamı kabul ederse 7 yıl için ödeyeceği rakam 175 milyon dolara çıkacak.





Seçim de handikap



2012 yılının yarış takviminin belirlenmesi için Haziran ayı ortasında Dünya Motor Sporları Konseyi ilk toplantısını yapacak. Bu toplantıya kadar Türkiye ile resmi anlaşma yapılmamış olsa bile tarafların ana hatlar üzerinde anlaşmış olması gerekiyor. Eğer belirsizlik hakim olursa yapılan toplantıda Türkiye takvime alınmayacak. Zaman, seçim sürecine girilmiş olması ve Moskova ile yapılan anlaşma Türkiye’nin elini kolunu bağlarken 2 unsur Türkiye’nin elini güçlendiriyor. Birinci etken takımlar ve pilotlar İstanbul Park pistini seviyor. İkincisi, İstanbul takımların ulaşımı açısından da rahat bir konumda.









