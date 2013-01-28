Dünyanın en pahalı arabası Türkiye'ye geliyor

Dünyanın en pahalı otomobili, 29 Ocak'ta Katar'ın başkenti Doha'da başlayacak Katar Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak.

3,5 milyon dolar fiyat biçilen Lübnan yapımı LykanHypersport, şimdiye kadar üretilen en lüks, en özel ve teknolojik açıdan en ileri araba olarak kabul ediliyor.

Merkezi Beyrut'ta bulunan W Motors tarafından üretilen aracın, sadece 2,7 saniyede 100 kilometre hıza ulaşabildiği belirtildi.

LED ışıklandırma sisteminde elmas kullanılan ve deri iç kaplaması altın iplikle dikilmiş otomobilin kontrol paneli ise, 3 boyutlu holografik ve interaktif olarak tasarlanmış.

750 beygir güce sahip otomobil, aynı zamanda en son teknoloji ürünü donanımlarl donatılmış.

Daha önce Aston Martin ve Land Rover için çalıştıktan sonra 2006'da W Motors'u kuran tasarımcı Ralph Debbas'ın imzasını taşıyan otomobilin dizaynının 6 yıl sürdüğü kaydedildi.

Şimdilik beyaz, kırmızı, siyah ve mavi olarak sadece 7 tane üretilen süper arabaya sahip olmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor.

Dünyanın en pahalı otomobilleri ise şöyle sıralanıyor:

1- LykanHypersport - 3,5 milyon dolar

2- Bugatti Veyron Super Sport - 2,4 milyon dolar

3- Koenigsegg Trevita - 2,1 milyon dolar

4- Lamborghini Sesto Elemento - 2,2 milyon dolar

5- Ferrari 599XX - 2 milyon dolar

6- Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport - 2 milyon dolar

7- Pagani Zonda Cinque Roadster - 1,6 milyon dolar

8- Lamborghini Reventon Roadster - 1,56 milyon dolar

9- Maybach Landaulet - 1,4 milyon dolar

10- Koenigsegg CCXR - 1,3 milyon dolar