Dünyanın en mutsuzları Fransızlar çıktı

T24- Times gazetesi, Gallup şirketinin yaptığı "Umut ve umutsuzluk anketi"nin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, Fransızların dünyanın en mutsuz insanlarıyken en mutlu ülkelerin başında Nijerya var.







Times gazetesinin dünya sayfalarında yer ayırdığı "Fransızlar gezegenimizin en mutsuz insanları" başlıklı haberin alt başlığı "Sefiller".

Victor Hugo'nun 1862 tarihli klasik eserine gönderme yapan haber, 53 ülkede Gallup araştırma şirketi tarafından yapılan yoklamanın sonuçlarına dayanıyor.

"Umut ve umutsuzluk anketi" isimli araştırmanın sonuçlarına göre, mutsuzlukta Fransa'yı izleyen ülkeler sırasıyla İzlanda, Romanya, Sırbistan ve İngiltere.

En mutlu ülkeler ise Nijerya, Vietnam, Brazilya, Gana, Çin ve Kosova olarak sıralanmış.

Araştırmanın sonuçlarına göre "2011 yılına dair umutlu olmak" kategorisinde Nijerya ve Afganistan, ABD'den önde gidiyor.



Haberde dikkat çekilen nokta, 2008 krizinden ağır darbe gören gelişmiş ülkelerin, Brezilya, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan yeni ekonomilerle tam zıt özellikler göstermekte olduğu.

Haberde Fransız filozof Pascal Burkcner'in ülkesiyle ilgili ilginç bir değerlendirmesine yer verilmiş:

"Bu eski kıtanın adeti, Fransa'da daha da yaygındır: Daha iyi yaşadıkça, daha çok şikayet ederiz."

Haberde ayrıca, "Fransa'da geçen yıl boyunca yaşanan sosyal güvenlik reformlarının, Fransızları, gelecek konusunda endişeli yapmış olabileceği" yorumuna yer veriliyor.