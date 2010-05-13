Dünyanın en lüks cezaevi açıldı

T24-



Hapishaneden çok lüks bir otele benzeyen cezaevinde, mini buzdolabı ve televizyonlu ferah odalar ve özel banyolar var.



Halden cezaevinde sadece konfor için tüm ayrıntılar düşünülmemiş, sanat eserlerine de yer verilmiş.



30 dönümlük alan üzerine kurulu cezaevinde spor salonu, koşu parkurları, müzik stüdyoları ve bir de kilise bulunuyor.



SADECE 252 ŞANSLI MAHKUM





Ayrıca, mahkumlara yemek kursları veriliyor. Üstelik pencerelerde parmaklık da yok.



Yapımı 10 yıl süren lüks cezaevi yaklaşık 22 milyon dolara mal oldu.



Halden cezaevinde 252 mahkum kalacak. (Ntvmsnbc)