T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dünyanın en lüks cezaevi açıldı

Suç oranının en düşük olduğu ülkelerden Norveç, dünyanın en lüks cezaevini açtı.

13 Mayıs 2010 03:00

T24- Dünyanın en lüks cezaevi suç oranının en düşük olduğu ülkelerden Norveç'te açıldı.


Hapishaneden çok lüks bir otele benzeyen cezaevinde, mini buzdolabı ve televizyonlu ferah odalar ve özel banyolar var.


Halden cezaevinde sadece konfor için tüm ayrıntılar düşünülmemiş, sanat eserlerine de yer verilmiş.


30 dönümlük alan üzerine kurulu cezaevinde spor salonu, koşu parkurları, müzik stüdyoları ve bir de kilise bulunuyor.


SADECE 252 ŞANSLI MAHKUM


Ayrıca, mahkumlara yemek kursları veriliyor. Üstelik pencerelerde parmaklık da yok.


Yapımı 10 yıl süren lüks cezaevi yaklaşık 22 milyon dolara mal oldu.


Halden cezaevinde 252 mahkum kalacak. (Ntvmsnbc)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24