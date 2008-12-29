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Sağlık

Dünyanın en küçük meleği

Doğduğunda doktorların bir günden fazla yaşamaz dediği Kenadie Jourdin-Bromley, 6 yaşına basmak üzere.

29 Aralık 2008 02:00

"Dünyanın en küçük meleği" Kenadie Jourdin Bromley, 13 Şubat 2003 tarihinde dünyaya geldi.

Doğduğunda doktorların bir günden fazla yaşamaz dediği Kenadie Jourdin-Bromley, 6 yaşına basmak üzere.

Kenadie, Primordiyal Cücelik olarak adlandırılan nadir bir hastalık nedeniyle gelişimini devam ettiremiyor.

Dünya çapında yaklaşık 100 kişide görülen hastalık nedeniyle Kenadie'nin boyunun 75 cm, kilosunun ise 5 kilogramı geçmeyeceği tahmin ediliyor.

Kenadie hakkında daha detaylı bilgi edinmek ya da yardımda bulunmak isteyenler littlekenadie.com web sitesi ziyaret edebilir.

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