Dünyanın en küçük filmi çekildi

IBM, tek karbon atomlarını kullanarak dünyanın atomik seviyedeki en küçük filmini çekti. ‘A Boy and His Atom’ (Çocuk ve atomu) adı verilen 60 saniyelik film, 242 kareden oluşuyor. Filmin her bir karesi ise 50 atom genişliğinde.

İnsan saçının teli, yaklaşık 1 milyon atom genişliğinde. Bu genişlik, aynı zamanda 100 bin nanometreye (nm) denk geliyor. Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dünyanın en küçük filmi, taramalı tünelleme mikroskobu (STM) ile çekildi. İki ton ağırlığındaki dev makine, mutlak sıfır (-273.15) sıcaklığının biraz üzerinde, -268 derecede çalışıyor.

STM’nin metal iğnesi, negatif voltaj verilen bir örnek üzerinde kullanılıyor. İğne, pozitif voltaj verilerek çalışırken, STM, iğne atomları hareket ettirirlen tünelleme akım şiddetini ölçüyor. Voltaj artırılarak, atomlar spesifik olarak hareket ettirilebilirken, oluşan görüntü de kaydedilebiliyor.





IBM mühendisleri, her bir karesi üzerinde 1.3 saat uğraştıkları film iki hafta boyunca her gün 18 saat çalıştı.

Extremetech sitesinin haberine göre, STM teknolojisi, IBM tarafından 1980’li yılların başında geliştirildi ve 1986 yılında mucitlerine Nobel Ödülü kazandırdı.

IBM, geçtiğimiz yıl, STM kullanarak bir bitlik manyetik veriyi 12 atom üzerinde depolamayı başardıklarını açıklamıştı. STM aynı zamanda, atomlar arasında kimyasal bağların döndürülmesi ve görüntülenmeleri için kullanılmıştı.

IBM mühendisleri, elde ettikkleri başarıyla ‘evreni atom atom yönlendirmenin olasılıklarını sunarak yeni nesli heyecanlandırabileceklerini’ belirtti.IBM’nin STM araştırmalarındaki nihai amacı ise 1965 yılında Intel’in kurucularından Gordon Moore tarafınan öne sürülen Moore kanununu incelemek.

Moore kanunu, bilgisayar donanımı tarihi ilerledikçe, kullanılan transistör ve entegre devlerin miktarının her iki yılda iki katına çıktığını savunuyor. IBM, transistör boyutlarının 14 nm altına ineceği yakın gelecekte, Moore kanununun doğruluğunu analiz etmek ve gelecekte kullanılacak materyallerin tasarımlarını öngörmek istiyor.