Dünyanın en küçük akvaryumu

T24 -

Milliyet gazetesinde yer alan haber göre, Rusya'da Anatoly Konenko isimli artist tarafından hazırlanan minyatür akvaryum o kadar küçük ki, içine yalnızca küçük zebra balıkları sığabiliyor. Ufaklığına rağmen içine minyatür olan su bitkileri yerleştirilebiliyor.Ünlü artist, mini akvaryumu “meraktan” yaptığını söylese de kendisinin aynı türde onlarca çalışması bulunuyor. 1996 yılında ‘en küçük kitap’ eseriyle Guinness rekoru kıran 57 yaşındaki Konenko, Sibirya bölgesinde “mikrominyatür” sanatını icra eden ilk kişi olarak biliniyor.Eserlerinin fiyatları ise 50,000 euro ile 44,000 pound arasında değişiyor.