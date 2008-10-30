Dünyanın en kötü boksörü, son defa 'yenilmeye' oynuyor

"Gözümün üstünde tam 300 defa kocaman bir yumruk izi oldu.Hep başarmak istiyordum ama kavga ederek değil " sözleriyle ifade ediyor boksörlükteki başarısızlığını 39 yaşındaki Peter Buckley.



Çoğu zaman insanların tepkileriyle karşılaştığını da ifade eden Buckley, "Her zaman formumdayım. Ama başarısız olmakta üstüme yok" açıklamasında bulunuyor.



Emekli oluyor



Yine de birçok defa boks maçlarına teklifler aldığını söyleyen talihsiz boksör, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda pek çok yıldız boksörle de karşı karşıya geldiğini gülümseyerek anlatıyor.



1989'da başladığı profesyonel boksörlük hayatında 299 defa ringe çıkmış, 31 defa kaybedip, 12 defa da berabere kalmış. Artık emekliye ayrılmaya hazırlanan Buckley, jübilesini yapacağı 300. maçında, kariyer hayatına son noktayı koyuyor.

